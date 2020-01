Mercato ASSE : Officiel, Harold Moukoudi prêté à Middlesbrough FC

C’est maintenant officiel ! Harold Moukoudi a été prêté par l' ASSE à Middlesbrough, en deuxième division anglaise, ce vendredi. Cela, jusqu’à la fin de la saison.

Harold Moukoudi va finir la saison à Middlesbrough

Dans son point sur la fin du mercato de l’ ASSE, Claude Puel avait annoncé le possible prêt Harold Moukoudi à un club anglais. « On étudie un prêt pour Moukoudi. On verra si ça se finalise », avait-il appris, en conférence de presse, ce vendredi après-midi. Quelques heures plus tard, l’AS Saint-Étienne a rendu officiel le transfert du colosse défenseur central (1,91 pour 74 kg). Il est envoyé à Middlesbrough FC, en Championship, jusqu’à la fin de la saison.

« L’AS Saint-Étienne et le Middlesbrough FC ont signé, ce vendredi, un accord pour le prêt, sans option d'achat, d'Harold Moukoudi jusqu’en juin 2020. Arrivé cet été dans le Forez en provenance du Havre AC où il a été formé, le défenseur central a participé à un total de 16 matches sous le maillot stéphanois. L' ASSE lui souhaite pleine réussite pour cette nouvelle étape de sa carrière », ont communiqué les Verts, sur leur site internet officiel.

Il faut rappeler que les Stéphanois avaient joué un match amical contre ''Boro'', en Angleterre, lors de la préparation estivale. C’était exactement le 28 juillet 2019. Sainté, entrainé en son temps par Ghislain Printant, avait tenu le club anglais en échec au Riverside (1-1).

Harold Moukoudi poussé dehors, à la suite de Beric et Sissoko.

Harold Moukoudi est le 3e joueur parti de l’ ASSE cet hiver. Robert Beric et Nelson Alpha Sissoko l’avaient précédé, respectivement au Chicago Fire FC et au Puy Foot 43 Auvergne. Ne rentrant pas dans les plans de Calude Puel, l'international camerounais est en quête de temps de jeu outre-Manche.

L'arrière de 22 ans a porté 11 fois le maillot des Verts en Ligue 1 cette saison, mais seulement 4 fois sous la direction du nouveau manager, depuis octobre 2019. Il est sous contrat jusqu'en juin 2023 dans le Forez.