AS Monaco : Islam Slimani parti pour rester, un départ officialisé

Annoncé sur le départ depuis quelques semaines, Islam Slimani pourrait finir la saison à l’AS Monaco. Si l’attaquant algérien est parti pour ne pas bouger, un défenseur lui quitte le Rocher pour l'Espagne.

Islam Slimani condamné à finir à l’AS Monaco ?

Les temps sont durs pour Islam Slimani. Blessé à une jambe, l’attaquant algérien est forfait pour le déplacement de l’AS Monaco à Nîmes samedi. Il s’agit du cinquième match d’affilée que va manquer le buteur de 31 ans. S’il n’est pas épargné par les pépins physiques, il faut dire que la deuxième partie de saison de l’Algérien s’annonce compliquée.

Depuis l’arrivée de Robert Moreno, Islam Slimani a perdu sa place de titulaire. Une situation qui fait rager l’international algérien (69 sélections/30 buts). Le joueur prêté par Leicester ne se voit plus finir la saison avec l’AS Monaco. Et ce malgré le bel état de forme qu’il affiche avec le club de la Principauté. En 14 matches cette saison, il a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives.

Un départ officialisé sur le Rocher

Seulement, le souhait d’ Islam Slimani pourrait finir par ne pas se réaliser. A quelques heures de la fermeture du mercato, l’attaquant algérien n’a toujours pas quitté le Rocher. L’AS Monaco avait déjà refusé une offre d’Aston Villa jugée insuffisante. De même, le buteur de Leicester était annoncé du côté du PSG et d’autres clubs à l’étranger (Tottenham, Manchester United, Inter Milan). Mais au final, aucun de ces prétendants ne s’est signalé.

Ce qui fait dire à Nice-Matin qu’ Islam Slimani est condamné à vivre une deuxième partie de saison compliquée. Contrairement à l’Algérien, Gil Dias ne terminera pas la saison à l’AS Monaco. Le Portugais est prêté avec option d’achat à Grenade en Espagne.