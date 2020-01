ASSE Mercato : Saint-Étienne, le choix de Mathieu Debuchy

Mathieu Debuchy a signé à l’ ASSE, en provenance d’Arsenal, il y a deux ans. Ce vendredi 31 janvier 2020, interrogé en conférence de presse d’avant-match, le défenseur a exprimé son profond sentiment sur ses deux années à Saint-Étienne.

Mathieu Debuchy est fier d'avoir signé à l' ASSE il y a deux ans

Libéré de son contrat à Arsenal où il avait joué entre 2014-2018, Mathieu Debuchy avait signé à l’ ASSE. C'était en toute fin du mercato hivernal, en janvier 2018. Deux ans après son arrivée à Saint-Étienne, il a fait le point sur sa signature chez les Verts. Dans ses propos face à la presse, l’arrière latéral droit a avoué qu’il ne regrette pas du tout d’avoir choisi le club ligérien.

« Je ressens de la fierté d’avoir signé dans ce club », a-t-il exprimé, dans des propos sur le site internet de l’ ASSE. Mathieu Debuchy a admis ensuite que « depuis deux ans, beaucoup de belles choses se sont passées pour le club et pour lui ». « Le temps est passé vite, mais je n’ai que de bons souvenirs en tête. Je ne regrette pas mon choix, bien au contraire », a-t-il déclaré.

Lors de la deuxième moitié de saison, le défenseur de 34 ans avait été très décisif. Il avait marqué 4 buts en 15 matchs de Ligue 1 joués. L’ancien Gunner avait ainsi contribué à la remontée spectaculaire de l’ASSE, de la 17e place à la mi-saison, à la 7e place de la Ligue 1.

Debuchy veut jouer le plus longtemps possible à Saint-Étienne

L’exercice dernier (2018-2019), Mathieu Debuchy avait inscrit 4 buts et offert 3 passes décisives en 24 apparitions sous le maillot des Verts. Sainté avait fini 4e de Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue Europa.

« Je fais attention à mon alimentation et à tout ce qui peut me permettre d’enchaîner les matchs à 34 ans. J’espère jouer le plus longtemps possible et continuer à prendre du plaisir durant les séances d’entrainement et les matchs », a confié le natif de Fretin.

Le contrat de Mathieu Debuchy avec l’ ASSE court jusqu’en juin 2021. Cette saison, il a déjà joué 16 matchs en championnat (1 but et une passe décisive délivrée) et disputé 4 matchs en Ligue Europa pour une passe décisive. L'ancien Lillois a aussi pris part à 3 matchs de Coupe de France et a marqué un but contre le Paris FC (3-1).