OL - OM : CdF, le pronostic du journaliste Etienne Moatti

L’ OL recevra l’ OM en quarts de finale de la coupe de France, le 11 ou 12 février. Le journaliste Etienne Moatti croit déjà savoir qui de l’ Olympique Lyonnais ou de l’ Olympique de Marseille va remporter le match.

OL - OM : Etienne Moatti sort le nom du favori de la rencontre

L’ OL a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la coupe de France en battant l’ OGC Nice (2-1), jeudi soir. La veille, c’était l’ OM qui validait déjà son billet en disposant du RC Strasbourg (3-1). Le tirage au sort des quarts de finale de la compétition a décidé que l’ Olympique Lyonnais recevra l’ Olympique de Marseille pour un Olympico de choc. Autant dire tout de suite que c’est l’affiche des quarts de finale de la coupe de France. Un choc entre deux formations en forme.

Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le journaliste Etienne Moatti s’est penché sur la rencontre à venir. Le confrère a d’abord déclaré être désormais convaincu que l’effectif de l’ OL n’était pas supérieur à celui de l’ OM. Contrairement à ce qu'il avait cru en début de saison.

Etienne Moatti s’est ensuite dit impressionné par le recrutement estival marseillais et surtout par le travail de Valentin Rongier dans l’entrejeu. Il estime que le club phocéen est « plus cohérent et il y a un jeu collectif… » Au contraire de l’ OL, qui ne montre pas grande chose malgré son retour en forme ces derniers temps.

Enfin, Etienne Moatti pense que « la haine que les Marseillais ont envers Rudi Garcia » sera leur arme fatale pour ce match dans lequel il les voit gagnants.