OL Mercato : Camilo, une autre pépite brésilienne a signé (Off.)

Et de quatre pour l’ OL cet hiver ! Camilo, un autre milieu de brésilien a rejoint l’Olympique Lyonnais ces dernières heures du mercato. Comme son compatriote Bruno Guimaraes, il a signé un long bail de 4 ans et demi à Lyon.

L' OL s'offre Camilo, une 4e recrue hivernale

À la suite de Karl Toko-Ekambi, Tino Kadewere et Bruno Guimaraes, l’ OL a enrôlé Camilo. C’est un jeune milieu de terrain en provenance du club Atlética Ponte Preta, au Brésil. Le joueur de 20 ans s’est lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2024, sait pour quatre saisons et demie.

« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Camilo Reijers de Oliveira pour un montant de 2 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 20 % sur un futur transfert. Le milieu de terrain brésilien a signé jusqu'au 30 juin 2024. Camilo, qui a disputé 30 matchs de Serie B brésilienne en 2019 (2 buts), a été proposé à Juninho par l’ancien champion du monde 94, Jorginho, et a fait l’objet de supervisions valorisantes », a communiqué l’ OL.

Dans le sens des départs, Lyon avait transféré Lucas Tousart au Herta Berlin pour 25 M€, assorti d’un prêt à l’ OL jusqu’à la fin de saison 2019/2020. Le club Rhodanien a également cédé Zachary Brault Guillard à l’Impact Montréal (en MLS).

L' OL a tenté de recruter un défenseur en vain

« L’Olympique Lyonnais informe, par ailleurs, avoir tenté dans les dernières heures du mercato le recrutement d’un défenseur central supplémentaire en prêt, mais toutes les caractéristiques techniques prédéfinies par la cellule de recrutement n’étaient pas réunies.

Rudi Garcia, Juninho et Florian Maurice ont décidé collectivement de faire confiance aux deux jeunes joueurs du centre de formation, Pierre Kalulu et Sinaly Diomandé », a appris le club de Jean-Michel Aulas, avant la précision suivante : « la signature de Camilo vient conclure le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais ».

Les premières impressions de Camilo

La quatrième recrue hivernale de l’ OL a exprimé ses impressions, après la signature de son contrat. « C’est une équipe de classe mondiale, qui joue des compétitions que j’ai toujours rêvé de jouer comme la Ligue des Champions. Je sais que mon choix est le bon et j’en suis très heureux. L’OL est un grand club, un club européen dans lequel j’ai toujours rêvé de jouer. Je suis très content d’être ici.

Je suis un joueur très technique avec beaucoup de force dans mon jeu. J’aime aller de l’avant et j’aime aller au but, c’est très important. Évidemment j’ai vraiment hâte de pouvoir tous les rencontrer et m’entrainer avec eux. La première chose qui m’a sauté aux yeux quand je suis arrivé en voiture avec Florian Maurice, c’est le stade.

J’étais impressionné par toute la structure et par la taille du club. C’est vraiment très beau. Je suis très content d’être ici. Vous pouvez compter sur moi. Je vais donner le meilleur de moi-même pour ce maillot et pour ce club. Allez L’OL ! », a déclaré la pépite brésilienne.

Camilo, le profil idéal pour remplacer Lucas Tousart ?

Selon Juninho, le jeune brésilien a le même profil que Lucas Tousart. « Ce joueur a attiré mon attention. Il a le même profil que Lucas Tousart. C’est un jeune joueur. Il a des capacités physiques énormes et de la vitesse. Il faudra qu’il s’adapte. Il pourra jouer avec la réserve aussi. Il faut faire des paris et prendre des risques. J’espère que tout cela sera positif et qu’il sera une satisfaction sur le terrain », a décrit le Directeur sportif des Gones.