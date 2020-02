OL - OM : Coupe de France, gros problème pour Jean-Michel Aulas

L’ OL recevra l’ OM en quarts de finale de la coupe de France, le 12 février (21h05). Pour Jean-Michel Aulas et son staff, la programmation de cette rencontre défavorise l’ Olympique Lyonnais et fait la part belle à l’ Olympique de Marseille.

les Gones d' Aulas défavorisés par la programmation du match ?

L’ OL a battu l’ OGC Nice (2-1) en 8es de finale de la coupe de France. En quarts de finale, l’ Olympique Lyonnais affrontera l’ OM, vainqueur du RC Strasbourg (3-1). Un Olympico de choc qui tient déjà en haleine les supporters des deux formations, dont on sait les rivalités très exacerbées.

Mais Jean-Michel Aulas et son staff ne sont pas de ceux qui souhaitent que le match soit joué le 12 février, comme prévu. Pour le président de l’ OL, cette programmation défavorise clairement les Rhodaniens.

Dans un communiqué sur leur site internet, les dirigeants gones dénoncent une rencontre programmée « seulement trois jours après un déplacement majeur pour l’OL à Paris en Ligue 1… ». Un match après lequel les Rhodaniens seront obligés de retourner à Lyon le lundi matin, un retour tardif. Or, l' OM recevra le Toulouse FC le samedi après-midi et se reposera donc un jour de plus. Ce que les responsables rhodaniens tiennent manifestement pour une faveur faite aux Marseillais au détriment des Lyonnais.

Pour l’ OL, il serait alors « plus logique et équitable de programmer cette rencontre le jeudi soir… d’autant que Marseille, comme l’OL, disputera son match de L1 le dimanche 16 février ».

Mais les responsables rhodaniens n’ont pas fait que dénoncer la programmation. Ils sont allés plus loin en pointant les véritables auteurs de cette programmation : les diffuseurs de TV. Des diffuseurs qui ont royalement ignoré le calendrier surchargé des Gones, présents sur tous les fronts et qui en seront à leur 11e match en 40 jours à compter du 4 janvier. D’où la décision des Rhodaniens de « faire appel devant la commission supérieure d’appel de la FFF… ».