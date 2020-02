FC Nantes : Abdoulaye Touré tire la sonnette d'alarme

Alors que le FC Nantes se dirigeait vers une victoire dans le derby et était en train de faire une excellente opération au classement, tout a basculé dans le temps additionnel vendredi soir sur la pelouse du Stade Rennais. Un scénario qu'Abdoulaye Touré avait bien du mal à digérer...

Un "manque de concentration" pour Abdoulaye Touré

Comment le FC Nantes a-t-il pu perdre cette rencontre ? Battus par le Stade Rennais 3 buts à 2 - voir les notes du match ici - vendredi soir en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 alors qu'ils menaient à la fin du temps réglementaire, les Canaris ont manqué une occasion en or de recoller leurs rivaux au classement, qui les devancent désormais de huit points.

Alors qu'elle avait montré du caractère pour reprendre l'avantage grâce à Moses Simon après la première égalisation rennaise, l'équipe de Christian Gourcuff - qui "n'avait jamais vu ça en 40 ans de carrière" - s'est totalement écroulée en toute fin de rencontre, balayée par l'enthousiasme des Bretons mais aussi ses propres manques, ce que ne manquait pas de souligner après la rencontre le capitaine Abdoulaye Touré.

"C'est très dur. On perd ce match sur deux buts où on est complètement attentistes. Il y a de la déception et on prend ça comme une erreur professionnelle. On s’est peut-être dit qu' à la 93e c’était fini. On a complètement plongé. On a manqué de concentration pendant 3 minutes et en Ligue 1, si tu n’es pas dedans tu le payes cash. Il faut travailler sur ça et être plus rigoureux car sinon ça va être compliqué jusqu’à la fin", affirmait Touré dans des propos rapportés par Ouest-France.

Sixième du classement avant les autres matches de la journée, cette défaite, totalement inattendue au vu du scénario, pourrait bien faire perdre de nombreuses places aux Canaris d'ici dimanche soir.