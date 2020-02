LOSC Mercato : Adama Soumaoro quitte son club de toujours

Très actif dans les toutes dernières heures du mercato hivernal, le LOSC a notamment perdu l'un des cadres de son vestiaire en la personne d'Adama Soumaoro, qui a pris la direction de l'Italie.

Adama Soumaoro est prêté avec option d'achat

Quelques heures avant que le LOSC annonce les arrivées de Nicolas Gaitan et de Jean Onana, le prêt d'Abou Ouattara au Portugal et la prolongation de contrat de Gabriel, le club nordiste avait officialisé ce qui était pressenti depuis quelques jours, en l'occurrence le départ d'Adama Soumaoro.

Le défenseur central de 27 ans s'est en effet engagé jusqu'à la fin de la saison avec le club italien du Genoa, actuel 19e et avant-dernier de Serie A. Prêté avec option d'achat dans le club anciennement entraîné par Thiago Motta, le franco-malien tentera de solidifier la défense poreuse - 41 buts encaissés en 21 journées de championnat - du club de Gênes.

Avec le départ de Soumaoro, c'est une véritable page qui se tourne pour le LOSC puisque ce dernier était arrivé à l'âge de 15 ans au centre de formation du club nordiste, avant d'en devenir le patron de la défense à partir de 2015 - et ce jusqu'à sa rupture du tendon d'achille en avril 2017 - et de porter le brassard de capitaine quelques années plus tard.

Mais barré par l'arrivée de l'expérimenté José Fonte en début de saison dernière puis l'émergence du très solide et prometteur Gabriel, le natif de Fontenay-aux-Roses était de moins en moins aligné par Christophe Galtier et n'avait ainsi débuté que quatre rencontres de Ligue 1 depuis l'entame de l'exercice 2019-2020.

Le LOSC a donc pris la décision de finir la saison avec quatre défenseurs centraux au sein de son effectif - José Fonte, Gabriel, Tiago Djalo et Saad Agouzoul - en sachant que le dernier cité est actuellement blessé et qu'il n'a disputé aucun match avec les Dogues depuis son arrivée cet été.

Le pari est risqué...