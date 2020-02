FC Nantes : Les vérités de Gourcuff sur la défaite à Rennes

Le FC Nantes a subi un terrible revers (3-2) face au Stade Rennais hier vendredi lors de la 22e journée de Ligue 1. Christian Gourcuff s’est présenté en conférence de presse pour livrer son commentaire sur cette défaite.

FC Nantes : Gourcuff dépité après la défaite face au Stade Rennais

Ce vendredi, le FC Nantes a été renversé par le Stade Rennais au Roazhon Park, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Les Canaris menaient pourtant au score (2-1) jusqu’au temps additionnel. Mais ils ont sombré d'une façon étonnante en toute fin de match, encaissant la bagatelle de deux buts en moins de deux minutes.

C'est d'abord Benjamin Bourigeaud qui a permis au Stade Rennais de recoller au score (95e) avant que Raphinha ne signe un doublé. Le Brésilien a crucifié les Nantais et a donné l'avantage aux siens à la 97e minute. Une incroyable victoire pour les Rennais et un terrible revers pour les Canaris.

Cette défaite cruelle face au rival breton est un revers difficile à avaler pour Christian Gourcuff. Présent en conférence de presse, l’entraineur nantais a avoué qu’il n’a « jamais vu ça en quarante ans de carrière ».

Gourcuff pointe les erreurs défensives

En effet, le patron du banc du FC Nantes n’a pas caché sa déception. Il a donné quelques raisons de cette défaite à Rennes. Selon ses explications, son équipe n’a pas su gérer la fin du match, alors que les Rennais ont su profiter des erreurs défensives des Canaris pour s’imposer à domicile. « Ce n’est pas normal cette fin de match », a-t-il déploré avant d'ajouter « qu'on devait beaucoup mieux la maîtriser ».

Poursuivant, Christian Gourcuff a expliqué que son équipe était « épuisée physiquement » et a finalement craqué face à la détermination des Rennais. L’entraineur nantais affiche des regrets, notamment sur cette fin de match, mais n’en fait pas tout une histoire. « On a montré des séquences intéressantes. On les a mis en difficulté », a-t-il noté. Mais visiblement, cela n'a pas suffi pour obtenir un résultat positif face au rival breton.

Après cette défaite face au Stade Rennais, le FC Nantes est provisoirement sixième de Ligue 1. Les Nantais devront vite se ressaisir. Le groupe de Christian Gourcuff accueille mardi prochain (21h 05), le leader du championnat, le Paris Saint-Germain.