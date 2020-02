Dijon FCO Mercato : Deux renforts à la suite de Yassine Benzia

La fin du mercato hivernal de Dijon FCO a été aminée. Après le transfert de Yassine Benzia du LOSC, jeudi, deux autres renforts ont été enregistrés, juste avant la fermeture du marché.

Dijon FCO armé pour la suite du championnat

Dix-septième de Ligue 1, avant la 22e journée ce week-end, le Dijon FCO est menacé de relégation. Pour éviter la descente en Ligue 2, le club bourguignon s’est donné les moyens de se renforcer cet hiver. Ainsi, le président Olivier Delcourt a recruté Yassine Benzia au LOSC.

Le transfert du milieu offensif formé à l’ OL a été officialisé le jeudi 30 janvier. Fort de son expérience à l’Olympique Lyonnais, à Lille OSC, à Fenerbahçe et à l’Olympiakos, l’International algérien va apporter son expérience à l’équipe de Stéphane Jobard.

« C’est un joueur que l’on suit depuis longtemps. Malgré son jeune âge, Yassine Benzia possède beaucoup d’expérience. De par ses nombreuses qualités, il contribuera à aider le club à atteindre ses objectifs », s’est réjoui Olivier Delcourt.

Aurélien Scheidler signe et reste à Orléans en Ligue 2

À la suite de l’ex-Lillois, le Dijon FCO s’est attaché les services d’un imposant attaquant et d’un milieu de terrain. Le premier est en provenance de l’US Orléans en Ligue 2, notamment Aurélien Scheidler (1,92 m pour 90 kg). Il s’est engagé avec le Football Club d’Or, pour une durée d’un peu plus de 4 saisons. Toutefois, le joueur de 21 ans finira la saison chez les Guêpes. Le prometteur attaquant a été prêté au club du Loiret pour les cinq prochains mois, dans la foulée de sa signature.

« C’est un jeune joueur prometteur qui a effectué une bonne première partie de saison. C’est un grand gabarit, joueur de pivot qui pèse sur les défenses et qui a un profil de finisseur. Il sent les coups dans la surface », a décrit Sébastien Larcier, responsable du recrutement chez Les Rouges.

Le Camerounais Wilitty Younoussa enrôlé pour deux saisons et demie

Le dernier transfert acté vendredi nuit est celui du jeune milieu de terrain camerounais Wilitty Younoussa. Tout juste âgé de 18 ans, il est issu du centre de formation l’AS International Football Académie, à Yaoundé. Il a signé un contrat de deux dans et demi, se liant ainsi à Dijon jusqu’en juin 2022.

« C’est un milieu de terrain box to box, au petit gabarit, qui court longtemps et qui a la capacité de casser les lignes. C’est un jeune qui est à l’écoute, travailleur, et qui a un talent que l’on devra peaufiner » décrit Loïc Chalier, membre de la cellule recrutement.