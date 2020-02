Real Madrid - Atletico : Zidane prépare quelques surprises

C’est le choc de la 22e journée de Liga. Le Real Madrid accueille l’Atletico Madrid ce samedi à partir de 16 heures. Et Zinedine Zidane prépare minutieusement ce derby madrilène.

Real Madrid - Atletico Madrid : un parfum de revanche ?

Cette affiche de gala a un parfum de revanche. Il y a quelques semaines, le Real Madrid et l’Atletico Madrid s’affrontaient en finale de la Supercoupe d’Espagne. Une rencontre marquée par le sacrifice de Federico Valverde. On se souvient encore de cette faute grossière, saluée par les supporters Merengues.

Alors qu’Alvaro Morata filait seul au but, le milieu de terrain l'a rattrapé et a ensuite fait faute devant la surface. Federico Valverde a logiquement été expulsé. Une faute qui a permis au Madrilène d’annihiler une occasion de but. Peu de temps après, le club de Zinedine Zidane remportait sa 11e Supercoupe d’Espagne en s’imposant 4-1 aux tirs au but.

Après leur dernière confrontation, ces deux équipes ont rendez-vous ce samedi à Santiago Bernabeu. L’Atletico Madrid retrouve son rival madrilène avec des goûts prononcés de revanche. Les Colchoneros ont à coeur de s’imposer face au Real Madrid. Mais le club de Diego Simeone aura fort à faire face aux hommes de Zinedine Zidane, invaincus depuis le 19 octobre. Leader du championnat, le Real Madrid compte s’imposer à domicile afin de conforter son positionnement.

Par contre, la tâche ne sera pas facile pour Zinedine Zidane. En effet, les Merengues ont du mal à s’imposer face aux Colchoneros cette saison. Il faudra donc s’attendre à une rencontre très difficile ce soir. Mais on peut faire confiance à Zizou pour bien préparer ce derby.

La compo probable de Zinedine Zidane

Pour ce match, Zinedine Zidane devrait faire du classique. Thibaut Courtois devrait être présent dans les buts madrilènes. La charnière madrilène devrait être composée des inamovibles Sergio Ramos et Raphaël Varane. Dani Carvaja occupera sans doute le flanc droit. Et Ferland Mendy devrait être aligné sur le côté gauche au détriment de Marcelo. Toni Kroos, Casemiro, Federico Valverde et Lucas Modric, en électron libre, devraient animer le milieu de terrain. Isco Alarcon devrait accompagner Karim Benzema en attaque.