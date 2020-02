LOSC Mercato : Ingla s’enflamme pour la recrue Nicolas Gaitan

Osvaldo Fabian Nicolas Gaitan, un international argentin, a rejoint le LOSC dans les derniers instants du mercato de l’hiver. L’expérimenté milieu de terrain s’est engagé avec les Dogues jusqu’à la fin de la saison. Marc Ingla, le directeur général de Lille OSC se réjouit de la signature du joueur de 31 ans.

Nicolas Gaitan débarque au LOSC, la direction s’en réjouit.

Le LOSC compte dans ses rangs, l’international portugais José Fonte. En plus du défenseur central de 36 ans, le club nordiste s’est attaché les services d’Osvaldo Fabian Nicolas Gaitan. Comme le solide Fonte, ce dernier arrive avec sa grande expérience du haut niveau.

International argentin depuis 2009, le milieu de terrain débarque de Chicago Fire, en MLS. Avec la franchise américaine, il a pris part à 27 matchs en 2019. Il a surtout marqué 4 buts et délivré 11 passes décisives. C’est donc une recrue décisive qui a rejoint l’équipe de Christophe Galtier.

« Fort de huit campagnes de Champions League (50 matchs disputés) et de 19 sélections sous le maillot argentin, Nicolás Gaitán est un élément talentueux et expérimenté qui vient aujourd’hui renforcer les rangs lillois. Son profil offensif et sa patte gauche viendront offrir des alternatives supplémentaires à l’avant-garde de LOSC », s’est enflammé le club de Gérard Lopez.

Marc Ingla se réjouit de la venue de l'Argentin à Lille OSC

Marc Ingla aussi se félicite de la signature de l'ancien joueur de l'Atlético Madrid ! Il décrit le profil de Nicolas Gaitan, le remplaçant de Yusuf Yazici (blessé). « C’est toujours un honneur de recruter un joueur avec le niveau international et l’expérience de Nicolás Gaitán. C’est un profil qui peut jouer tant sur les ailes qu’en position offensive axiale.

Au-delà du talent du joueur, cette arrivée permet aussi de compléter l’effectif durant la période finale de récupération de Timothy Weah et la blessure de Yusuf Yazici. Cela nous apporte de la qualité et de la concurrence supplémentaire au sein de notre attaque et offre une solution de plus à Christophe Galtier. Nous sommes ravis de l’accueillir au LOSC », a souligné le responsable lillois.

Nicolas Gaitan justifie sa signature chez les Dogues

La recrue argentine a également confié ses premières impressions au site internet des Dogues. « Je suis très heureux d’être ici à Lille et d’avoir l’opportunité de porter ce maillot. Il y a ici de l’ambition, des joueurs intéressants. C’est ce qui m’a convaincu de venir. Je suis à un moment de ma carrière où je peux apporter mon expérience aux autres. Je vais donner le meilleur de moi-même sur le terrain pour atteindre les objectifs du club », a-t-il déclaré.

Rappelons qu’ Osvaldo Fabian Nicolas Gaitan a été formé à Boca Juniors et y a débuté sa carrière (2008-2010). Il a ensuite rejoint l’Europe, précisément le Benfica (Portugal). Après six saisons consécutives à Lisbonne (2010-2016), il a déposé ses valises à l’Atlético Madrid pour deux exercices (2016-2018). La saison 2018-2019, le natif de San Martin (Argentine) était en exil en Chine, précisément au Dalian Yifang.