OM : Bernard Tapie refuse tout contact avec Jacques-Henri Eyraud

Dans une interview accordée au Parisien, Bernard Tapie a évoqué ses rapports avec les dirigeants de l’ OM. Des rapports inexistants entre l’ancien boss de l’ Olympique de Marseille et les dirigeants actuels.

OM : Bernard Tapie soucieux de la liberté de La Provence ?

Bernard Tapie a gravé son nom en lettres d’or dans les annales de l’ OM. C’est sous sa présidence que l’Olympique de Marseille a remporté la Ligue des champions, en mai 1993 à Munich. Un exploit jamais réalisé par aucune autre formation française. C’est dire si Bernard Tapie restera à jamais dans l’histoire du club olympien.

Pourtant, l’ancien boss phocéen n’a aucun contact avec Jacques-Henri Eyraud et son staff, les dirigeants actuels de l’ OM. L’ex-ministre a expliqué qu’en sa qualité d’ « actionnaire majoritaire de La Provence, qui est le journal de référence de l'OM », il se doit de ne pas approcher Jacques-Henri Eyraud et son staff. Pour la simple et bonne raison que cela préserverait la liberté des journalistes de son média. Raison pour laquelle il n’aurait jamais rencontré les responsables de la formation olympienne.

L'ex-patron de l' Olympique de Marseille a-t-il raison ?

Les raisons invoquées par Bernard Tapie pour fuir tout contact avec les dirigeants de l’ OM sont difficilement valables, voire pas du tout. Il peut bien rencontrer les dirigeants marseillais sans que cela porte un coup à la liberté de ses journalistes. Par ailleurs, si Bernard Tapie était vraiment soucieux de la liberté de ses journalistes, il ne devait pas sortir cette raison dans un média.

Bernard Tapie n’a aucun contact avec Jacques-Henri Eyraud et son staff, soit. Il n’est même pas obligé d’expliquer pourquoi. Mais s’il a décidé de le faire, qu’il ne masque pas les vraies raisons pour sortir des prétextes peu convaincants.