Mercato OM : Bouna Sarr avait du monde au portillon

Le président de l’ OM Jacques-Henri Eyraud et son nouveau conseiller Paul Aldridge voulaient du cash cet hiver. Ils auraient pu l’avoir. Mais hélas, Bouna Sarr, le joueur de l’ Olympique de Marseille, demandé au mercato hivernal, a décidé de ne céder à aucune proposition.

Mercato OM : Bouna Sarr a refusé des offres très alléchantes

L’ OM est en crise sur le plan financier et a besoin de renflouer ses caisses. Pour Jacques-Henri Eyraud, la solution était de vendre quelques joueurs de l’équipe phocéenne. Une mission pour laquelle le dirigeant marseillais a nommé Paul Aldridge. Un spécialiste du marché anglais censé faciliter la vente de joueurs de l’ Olympique de Marseille en Premier League.

Le président de l’ OM et son nouveau conseiller auraient effectivement pu frapper un grand coup dès ce mercato hivernal. En effet, Bouna Sarr était dans le viseur de plusieurs clubs. Présent vendredi en conférence de presse, le natif de Lyon a révélé avoir eu « des contacts » pour quitter le Vieux Port.

Rien d’étonnant à cela. L’ancien Messin est l’un des Phocéens les plus en forme de la saison. En plus, c’est un joueur polyvalent (latéral ou ailier droit) qui plait de plus en plus à André Villas-Boas, son entraîneur.

Bouna Sarr pas intéressé par un départ de Marseille

Mais Jacques-Henri Eyraud et Paul Aldridge n’ont pas pu transférerBouna Sarr. Pour la simple et bonne raison que ce dernier n’a « pas prêté attention » à ces offres hivernales. Il ne se voyait pas quitter Marseille après « la belle première partie de saison » qu’il vient de réaliser.

D’ailleurs, les courtisans de Bouna Sarr seraient bien inspirés de ne pas relancer le dossier en fin de saison. Le Franco-Guinéen de 27 ans ne se voit toujours pas quitter la formation provençale la saison prochaine. Car son souhait, c’est de « jouer une Coupe d’Europe… la saison prochaine » avec l’ Olympique de Marseille.