OGC Nice : Adam Ounas en dit plus sur son avenir

Buteur jeudi soir en Coupe de France contre l'OL (1-2) avec son club l'OGC Nice, Adam Ounas s'apprête à retrouver les rhodaniens dimanche après-midi, mais en Championnat cette fois-ci. Et avant ce choc, le milieu offensif de l'OGCN a laissé filtrer des indices sur son futur proche...

Les dirigeants niçois voudront-ils conserver Adam Ounas ?

Prêté une saison à l'OGC Nice par Naples en août dernier, Adam Ounas était très attendu du côté de l'Allianz Riviera. Très prometteur chez les Girondins de Bordeaux, il avait été transféré en Italie en 2017 pour la coquette somme de 12 millions d'euros. Le milieu de terrain offensif de 23 ans n'avait cependant pas réussi à s'imposer en Serie A, d'où son retour en Ligue 1 l'été dernier afin de reprendre le fil d'une carrière qui s'annonçait très belle.

Mais tout n'est pas rose non plus sur la Côte d'Azur pour le champion d'Afrique 2019 avec l'Algérie. Arrivé tardivement dans son nouveau club où il a été freiné par une blessure au genou cet automne, Adam Ounas peine à exprimer tout son talent. Avec deux buts et une passe décisive toutes compétitions confondues, ses statistiques sont faméliques et son impact sur le jeu de son équipe n'est pas assez marqué.

Totalement convaincu par le projet porté par Ineos et Jim Ratcliffe, le natif de Chambray-lès-Tours espère pourtant être transféré définitivement cet été à l'OGC Nice afin d'amener le club le plus haut possible, comme il l'a confié dans un entretien accordé à L'Équipe.

"Un très beau projet se met en place et il faut tout donner, car on sait que si on n'est pas bons, on ne restera pas. Il y aura beaucoup de changements l'été prochain et il ne faut surtout pas descendre du train. Je suis prêté, je veux donner le meilleur de moi-même pour rester. Je ne me dis pas : "je viens, je fais des matches et je me casse dans mon club."

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Napoli, Adam Ounas est estimé à 10 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.