Mercato - Rennes : Stéphan, ce qu'il dit de la venue de Nzonzi

Rennes a réalisé un gros coup durant ce mercato hivernal. Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais a commenté le transfert de Steven Nzonzi dans les dernières heures du mercato d’hiver.

Julien Stéphan se livre après le transfert de Steven Nzonzi

Le Stade Rennais compte désormais un champion du monde dans ses rangs. Steven Nzonzi s’est officiellement engagé avec le club breton en fin de mercato hivernal. L’international français a rejoint le Rennes sous la forme d’un prêt, avec option d’achat, allant jusqu’à l’issue de la saison. Un joli coup pour le Stade rennais qui ambitionne de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

Le profil et l’expérience de Nzonzi viendront offrir des solutions supplémentaires au club de l’Ile et vilaine. Julien Stéphan le croit puisqu’il se félicite de la signature du joueur de 31 ans. « Steven va nous apporter de la maturité. Bien évidemment aussi toutes ses qualités de footballeur et toute son expérience », a confié l’entraîneur breton dans des propos rapportés par RMC Sport.

Poursuivant, Julien Stéphan a indiqué que le Champion du monde va apporter « un peu plus de stabilité au milieu de terrain ». L’ancien Andalou devrait évoluer aux côtés de la pépite Eduardo Camavinga et apportera un peu plu de centimères dans l'entrejeu rennais. « Il va nous apporter sa taille. Ce qui sera très intéressant sur les coups de pied arrêtés », a rajouté Julien Stéphan.

Steven Nzonzi va se relancer en Ligue 1

À noter que Steven Nzonzi sort d’une première partie de saison difficile en Turquie. Prêté par l’AS Rome, il souhaitait quitter Galatasaray durant ce mercato hivernal. Un souhait qui s’est finalement réalisé puisque le natif de Colombes a rejoint le groupe rennais. Ce prêt sera l’occasion pour lui de se relancer en Ligue 1.

Fortement attendu en Bretagne, Steven Nzonzi pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs mardi prochain face au LOSC.