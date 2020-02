OM : Marseille aurait perdu près de 91,5M€ la saison dernière

Pour l’ OM, la saison dernière n’a pas été compliquée que sur le plan sportif, mais également économique. L’ Olympique de Marseille aurait enregistré un déficit d’environ 91,5 millions d’euros.

OM : grosse perte de près de 91,5M€ la saison dernière ?

La saison dernière ne laissera pas un souvenir impérissable aux supporters de l’ OM. Lesquels avaient certainement eu très mal de voir leur club de coeur sombrer sur le plan sportif. En effet, les Olympiens avaient rapidement été éliminés de la Ligue Europa et de toutes les coupes nationales. Il ne leur restait plus que la Ligue 1 pour sauver leur saison, c’est-dire pour conquérir une place européenne. Mais hélas, Rudi Garcia, alors sur le banc, et ses joueurs n’y sont pas parvenus. La 5e place à laquelle ils avaient fini ne leur donnait droit à aucune participation européenne.

Mais ce que les supporters de l’ OM ignoraient probablement, c’est que la saison dernière avait également été compliquée sur le plan financier. Selon les informations de Football Club de Marseille, le club phocéen a enregistré un déficit de près de 91,5 millions d’euros. Le média sort même le chiffre précis de 91 417 859 euros.

Conséquence des recrutements de folie faits sous Rudi Garcia ? En tout cas, ce déficit serait à la base des difficultés financières actuelles de l’ OM. Un déficit qui explique en outre pourquoi le club phocéen a désormais tant de mal à recruter.

Quelles solutions pour combler ce gros déficit économique ?

Pour combler son déficit économique, l’ OM n’aurait que deux solutions. Frank McCourt devrait accepter de réinjecter de l’argent. Une option qui serait pourtant à écarter. En plus des réticences du propriétaire américain à remettre la main à la poche, le fair-play financier veille désormais au grain.

La seconde solution serait de vendre des joueurs. Le président Jacques-Henri Eyraud y est favorable. Raison pour laquelle il a récemment nommé Paul Aldridge. Un spécialiste du marché anglais chargé de vendre des joueurs olympiens en Premier League. Mais cette solution n’est pas sans risque. Elle pourrait mécontenter l’entraîneur André Villas-Boas, très populaire pour le brillant parcours de l’ Olympique de Marseille cette saison.