OL - OM : CdF, Rudi Garcia demande le report de la rencontre

Ce vendredi, l’ OL a pondu un communiqué dans lequel il demande le décalage du match des quarts de finale de la coupe de France contre l' OM. L’entraîneur de l’ Olympique Lyonnais Rudi Garcia approuve la requête de ses dirigeants.

L’ OL dénonce la programmation du match contre Marseille

L’ OL et l’ OM se rencontreront en quarts de finale de la coupe de France le mercredi 12 février. Jean-Michel Aulas et son staff dénoncent cette programmation. Ils estiment qu’elle défavorise l’ Olympique Lyonnais, qui aura 1 jour de moins par rapport à l’ Olympique de Marseille pour se reposer, après son déplacement à Paris le dimanche 9 février. Alors, les dirigeants rhodaniens suggèrent que le match soit décalé à jeudi. Un décalage qui ne devrait gêner aucune des deux formations puisqu’elles joueront leurs matches respectifs suivants le dimanche 16 février.

Rudi Garcia valide totalement la suggestion de ses dirigeants

Rudi Garcia était présent en conférence de presse ce samedi. L’entraîneur de l’ OL n’a pas manqué d’être interrogé sur le communiqué de son équipe. Le technicien français a expliqué qu’il avait pour principe de soutenir « tout ce qui est logique et de bon sens ». Et ce communiqué, Rudi Garcia l’a jugé « logique et de bon sens ». Alors, l’ancien patron du banc de l’ OM espère que le choc sera reporté.

Rudi Garcia attend la formation marseillaise de pied ferme

Mais que l’ Olympique de Marseille ne se trompe pas sur l’état d’esprit de son ex-coach. Il souhaite, comme ses patrons, que le match soit décalé. Un décalage qui serait « logique et de bon sens ».

Mais si les instances maintiennent la date du 12 février, l’ OL répondra présent. Autrement dit, quelle que soit la date retenue, Rudi Garcia attend son ancienne formation de pied ferme.