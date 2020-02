PSG : Paris s'amuse au Parc et passe une manita à Montpellier

Le PSG a été sans pitié pour Montpellier Hérault. Samedi au Parc des Princes, la bande à Neymar a humilié (5-0) le MHSC d’ Andy Delort.

Le PSG poursuit sa course en tête

Montpellier n’a pas existé samedi au Parc des Princes. Le PSG s’est offert une manita en s’imposant (5-0). Les hommes de Michel Der Zakarian ont fini le match à neuf après les expulsions de Chotard et Bertaud. Les réalisations parisiennes sont signées Pablo Sarabia (8e), Angel Di Maria (41e), Daniel Congré (csc, 44e), Kylian Mbappé (57e) et Layvin Kurzawa (65e).

Grâce à son succès, le PSG enchaîne une troisième victoire de rang en championnat et prend (provisoirement) 13 points d’avance sur l’ OM. Montpellier cale à la 4e place et peut se faire doubler par l’ OL. Lyon se déplace dimanche sur la pelouse de l’ OGC Nice. Outre le club rhodanien, le MHSC peut également voir le LOSC (7e), Strasbourg (8e) et Angers (9e) le dépasser.

Acte 2 entre Neymar et Andy Delort

L’affiche entre le PSG et Montpellier était également des moments de retrouvailles entre Neymar Andy Delort. Les deux hommes ne s’étaient pas quittés sur de bons termes lors de leur dernière rencontre. L’attaquant montpelliérain avait eu un discours cru à l’encontre du Parisien le 7 décembre 2019.

Andy Delort a d’ailleurs reconduit ce discours ces derniers jours. L’Algérien reproche au Brésilien d’avoir un comportement hautain, tout comme son coéquipier Leandro Parades. Mais comme lors de la dernière confrontation entre leurs équipes, c’est encore le PSG qui repart avec les trois points.

Bonne nouvelle pour Kurzawa

Contre le MHSC, Thomas Tuchel enregistrait quelques absences. Thiago Silva, Marquinhos et Juan Bernat manquaient en effet à l’appel. En l’absence du latéral espagnol, le coach du PSG a titularisé Layvin Kurzawa. Un choix gagnant puisque le Français a été buteur. De quoi lui redonner le sourire après une frustration lors du dernier mercato. En fin de contrat, l’ancien Monégasque espérait quitter Paris cet hiver, mais il devra attendre l’été avant de partir.

Remplaçant au coup d’envoi, Edinson Cavani a eu moins de chance. Entré pour disputer les 20 dernières minutes, l'attaquant uruguayen ne s’est pas montré décisif. Comme Kurzawa, il souhaitait quitter le PSG en janvier. Son souhait sera réalisé à la fin de la saison.