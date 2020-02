OM : Deux grands retours dans le groupe contre Bordeaux

L’ OM ira défier les Girondins de Bordeaux dimanche (21h) en conclusion de la 22e journée de Ligue 1. L’ Olympique de Marseille enregistre deux retours majeurs dans le groupe convoqué par André Villas-Boas.

OM : Morgan Sanson et Dario Benedetto présents contre Bordeaux

Les Marseillais ont à coeur de battre Bordeaux ce week-end, une chose qui n’était plus arrivée sur leur pelouse depuis le 1er octobre 1977. À l’ OM, tout le monde pense que le moment est venu de rompre avec une malédiction vieille de plus de 41 ans. Un défi largement possible à l’ Olympique de Marseille, au meilleur de sa forme cette saison. Même l’entraîneur des Girondins de Bordeaux Paulo Sousa a reconnu qu’André Villas-Boas et ses joueurs partaient favoris pour ce choc. Ce qui cadre parfaitement avec la réalité du moment, les Girondins n’étant pas vraiment au top cette saison.

En plus, pour cette rencontre, André Villas-Boas peut compter sur un effectif au grand complet. Morgan Sanson fait son retour parmi les 20 joueurs de l’ OM convoqués par le technicien portugais. L’ancien milieu de terrain montpelliérain n’était pas présent contre le RC Strasbourg (3-1) en 8es de finale de la coupe de France. Il avait été suspendu pour accumulation de trois cartons jaunes en l’espace de 10 matches officiels. Dario Benedetto est également présent. Le buteur argentin avait aussi manqué le 8e de finale de la Coupe de France en raison d’une douleur au talon d’Achille.

Les 20 Marseillais convoqués pour le déplacement à Bordeaux

Gardiens : Steve Mandanda, Yohann Pelé, Simon Ngapandouetnbu

Défenseurs : Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Lucas Perrin, Hiroki Sakai, Jordan Amavi, Bouna Sarr, Boubacar Kamara

Milieux : Valentin Rongier, Maxime Lopez, Kevin Strootman, Saîf-Eddine Khaoui, Morgan Sanson, Dimitri Payet

Attaquants : Dario Benedetto, Nemanja Radonjic, Marley Aké, Valère Germai