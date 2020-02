OM : Habib Beye toujours très remonté contre les Bordelais

L’ OM n’a plus gagné à Bordeaux depuis le 1er octobre 1977. Habib Beye se souvent que l’ Olympique de Marseille avait été tout proche de rompre cette malédiction lors de la saison 2005/2006.

L’ OM était proche de briser l’invincibilité à Bordeaux

Marseille se déplace en terres girondines dimanche (21h) en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Bordeaux, un endroit où l’ Olympique de Marseille est tenu en échec depuis le 1er octobre 1977. André Villas-Boas et ses joueurs vont essayer de mettre fin à cette malédiction de leur l’OM. Et de l’avis de plusieurs observateurs, c’est un défi à la portée du club olympien, brillant sous le coaching de son technicien portugais cette saison.

Mais cette invincibilité de Bordeaux, l’ OM aurait pu y mettre fin longtemps auparavant, soit lors de la saison 2005/2006. Habib Beye était alors en activité. Le célèbre consultant de Canal+ se souvient que l’ OM « menait jusqu’à la 88e minute… » avant que les Girondins de Bordeaux ne reviennent au score. Une égalisation que le Sénégalais avait ressentie comme un coup de poignard. L’ancien défenseur marseillais avoue qu’il n’a « pas encore digéré ce match… ».

Une égalisation survenue en plus pas vraiment par le talent des Bordelais, mais sur une erreur de Renato Civelli. Mais Habib Beye n’en veut pas à son ex-coéquipier. Car les erreurs arrivent à tout le monde, y compris à Habib Beye lui-même.

Reste que l’égalisation bordelaise a fait assez de mal à l’ Olympique de Marseille, passé alors « de la 3e place, qualificative pour la LDC, à la 5e », qualificative pour la Ligue Europa. Et il n’y avait aucune possibilité de remonter la pente. Car c’était tout simplement la 38e et dernière journée du championnat. Une malédiction en terres girondines que Habib Beye et ses coéquipiers n’ont pu briser pendant quatre saisons…