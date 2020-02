PSG : Les détails du deal avec Qatar Airways révélés

Samedi, le PSG a annoncé la signature d’un contrat avec Qatar Airways. Suite à cette signature, le Paris Saint-Germain tient un nouveau partenaire premium.

Le montant du contrat entre le PSG et Qatar Airways dévoilé

À défaut de signer un joueur cet hiver, le PSG s’est offert un nouveau partenaire. Samedi, le Paris Saint-Germain a en effet annoncé la signature d’un partenariat avec une compagnie aérienne de référence.

« Qatar Airways devient Partenaire Premium du Paris Saint-Germain ! Le club est le dernier grand nom à rejoindre le groupe de clubs internationaux soutenus par Qatar Airways », a écrit le PSG sur son compte Twitter. Le club de Nasser Al-Khelaïfi est sous contrat avec la compagnie qatarie pour les trois prochaines saisons.

Le Parisien croit savoir combien le PSG va empocher sur cette période. D’après le journal francilien, le contrat entre les deux parties peut s’élever à 10 millions d’euros par an. « Généralement la valeur des contrats dans cette catégorie est estimée entre 5 et 10 millions d'euros. La somme versée annuellement par Qatar Airways devrait donc figurer dans cette fourchette », écrit le journal.

Un juteux contrat pour Paris ?

Un montant loin de ce que reversent des tops sponsors comme Nike et Accor Live Limitless (ALL). S’agissant du dernier cité, celui verse un montant compris entre 60 à 67 millions d’euros par saison. Bien qu’il soit peu consistant, le contrat entre le PSG et Qatar Airways va permettre au club de la capitale de s’affranchir des règles liées au fair-play financier.

En signant avec Qatar Airways, le Paris Saint-Germain rejoint d’autres écuries également en partenariat avec la compagnie aérienne qatarie. Il s’agit notamment de l’AS Roma, de Boca Junior ou encore du Bayern Munich. Mais surtout, le club de la capitale reste dans le giron du Qatar.

À noter que le Paris Saint-Germain est géré depuis 2011 par le fonds qatari Qatar Sports Investment (QSI) représenté par Nasser Al-Khelaïfi, de facto le président du club.