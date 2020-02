RC Strasbourg - LOSC (2-1) : Les Dogues se refont une santé en Alsace

Le LOSC s’est imposé (2-1) samedi sur la pelouse du RC Strasbourg lors de la 22e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux hommes de Christophe Galtier d’oublier le douloureux souvenir d’Épinal.

Le LOSC renoue avec la victoire contre Strasbourg

Fin du calvaire pour le LOSC. Samedi, Lille OSC a mis fin à une série de trois matches sans victoire en Ligue 1 face au RC Strasbourg. Les Lillois se sont offert les trois points en s’imposant (2-1) dans les dernières minutes d’un match renversant.

Le LOSC a en effet mal entamé la rencontre contre le RC Strasbourg. Adrien Thomasson a ouvert le score pour le club alsacien peu avant le quart d'heure de jeu (12e). Il a fallu attendre la deuxième période pour voir les hommes de Christophe Galtier se révolter. Tout juste prolongé, Gabriel Magalhaes a permis à Lille de revenir au score (65e). Victor Osimhen a quant à lui donné la victoire aux Dogues sur penalty à dix minutes du terme. Le Nigérian inscrivait son 11e but de la saison en Ligue 1 Conforama.

Suffisant pour digérer la déroute à Épinal ?

Avec ce succès, on peut dire que le LOSC termine bien la semaine. Mercredi, Christophe Galtier et ses poulains se sont fait sortir de la Coupe de France par Épinal, pensionnaire de National 2 (D4). Une déconvenue d’autant plus surprenante que les Lillois avaient ouvert le score dès la 8e minute de jeu par Loïc Rémy. Mais dans le second acte, les Dogues ont affiché un triste visage et ont logiquement été éliminés.

Outre le triste souvenir d’Épinal, la victoire contre le RC Strasbourg permet au LOSC de se rapprocher du podium. Grâce à son succès, Lille chipe (provisoirement) la 4e place de Ligue 1 à Montpellier. Le MHSC s’est fait exploser plus tôt dans la journée par le PSG au Parc des Princes (5-0). Les Dogues pointent à six points du Stade Rennais (3e).