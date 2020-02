PSG : Ça chauffe encore entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel

Le PSG n’a pas eu de mal à effriter Montpellier samedi au Parc des Princes (5-0). Auteur d’un but, Kylian Mbappé a encore agacé Thomas Tuchel par son comportement durant le match.

Encore des tensions entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel

Le PSG s’est baladé sur sa pelouse samedi contre Montpellier. Le Paris Saint-Germain a en effet passé une manita au MHSC (5-0). Seul point noir de la soirée, le nouveau caprice de Kylian Mbappé. L’attaquant parisien n’a pas apprécié le fait de devoir céder sa place à Mauro Icardi à la 68e minute. Ce alors qu’il avait déjà inscrit un but et que Kurzawa venait de marquer le cinquième but de la soirée.

Se dirigeant vers le banc de touche, Kylian Mbappé s’est adressé de vive voix à Thomas Tuchel. Conscient que les caméras ne manqueraient rien de leur quiproquo, le champion du monde tricolore a poursuivi ses jérémiades en se cachant la bouche avant de s’installer sur le banc avec la mine renfrognée.

Après la rencontre, Thomas Tuchel est revenu sur cet incident avec Kylian Mbappé. Le coach du PSG n’a pas apprécié ce nouvel écart de conduite de l’attaquant de 21 ans. Pour le technicien allemand, ce genre d’attitude est de nature à casser la dynamique de groupe et le visage professionnel de l’effectif parisien. « C’est dommage », a lancé l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Sanction à venir pour Mbappé ?

Thomas Tuchel a également indiqué qu’il allait s’entretenir dimanche avec Kylian Mbappé suite à cette nouvelle méprise. Le coach du PSG a d’abord rappelé qu’il était le patron du banc, « quelqu'un doit décider qui sort et qui rentre et c'est moi », a-t-il lâché. De même, le technicien allemand a laissé entendre qu’il prendrait une sanction à l’encontre de Mbappé.

« Une sanction ? Je dois dormir un peu et réfléchir. Après, je prendrai une décision demain », a souligné Thomas Tuchel. Il faut noter que Kylian Mbappé n'est pas à sa première sortie de ce genre. Contre Montpellier lors de la phase aller, le natif de Bondy n’avait également pas apprécié de devoir quitter la pelouse de la Mosson alors que la victoire était déjà acquise en toute fin de match.

Au Parc des Princes, devant son public, ce geste de l'ancien Monégasque pourrait bien être celui de trop pour Thomas Tuchel ? Réponse dans quelques heures.