AS Monaco : Décisions arbitrales, Oleg Petrov veut que ça change !

Réduite à neuf après une demi-heure de jeu, l'AS Monaco a une nouvelle fois sombré du côté de Nîmes samedi soir (1-3) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Un scénario de match qu'Oleg Petrov, le vice-président de l'ASM, ne pouvait accepter après la rencontre...

L'embellie du début d'année n'aura pas duré longtemps pour l'AS Monaco. Défaits pour la quatrième fois en cinq rencontres toutes compétitions confondues, les Monégasques ont vécu un véritable cauchemar sur la pelouse de l'avant-dernier de Ligue 1, le Nîmes Olympique.

Pourtant devant au score au bout d'un quart d'heure de jeu grâce au quinzième but en Championnat du buteur providentiel Wissam Ben Yedder, Monaco a complètement déraillé par la suite et a vu sa soirée ruinée par la double expulsion de Tiémoué Bakayoko - pour une semelle très appuyée sur Romain Philippoteaux - et de Gelson Martins, qui a bousculé l'arbitre à deux reprises et risque par conséquent une très lourde suspension.

Bien trop handicapée par ces deux joueurs en moins mais également par sa fébrilité coutumière, l'équipe de Robert Moreno n'a pu empêcher Nîmes de revenir au score puis de prendre le dessus en seconde période.

En colère contre le VAR, qui a fait changer le carton jaune initialement donné à Bakayoko en carton rouge et qui a validé l'égalisation nîmoise alors que les Monégasques réclamaient une faute sur Benjamin Henrichs sur cette action, Oleg Petrov, le vice-président de l'ASM, a sérieusement haussé le ton après la rencontre.

"C'était un match très difficile mais je suis très contrarié par l'utilisation de la vidéo. Il y a un doute sur l'action du premier but nîmois avec un tacle sur Henrichs et sur le carton rouge de Bakayoko. Ces deux décisions sont sujettes à question et je remarque que les décisions du VAR sont toujours contre Monaco, c'est le cas depuis le début de saison. Je ne sais pas pourquoi on est constamment pénalisés. Je veux que l'on soit traités de manière juste et équitable. Je ne conteste pas le VAR, il fait partie du jeu, mais il faut de l'équité. Je vais devoir en parler à la Ligue, je vais y réfléchir", a constaté le dirigeant monégasque dans des propos rapportés par L'Equipe.

Quoi qu'il en soit, la treizième place actuelle de l'ASM ne peut trouver sa source uniquement dans des décisions arbitrales défavorables...