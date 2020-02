OM : Retour de Thauvin, les fans reçoivent un message choc

Opéré à la cheville droite et absent avec l’ OM depuis septembre, Florian Thauvin est censé retrouver la compétition très prochainement. Jérôme Rothen connaît bien le joueur de l’ Olympique de Marseille. Il ne se fait aucun souci sur sa détermination à revenir le plus vite possible et à son meilleur niveau.

OM : une date de retour incertaine pour Florian Thauvin ?

À quand le retour de Florian Thauvin ? Les premières réponses à cette question annonçaient que l’ailier droit de l’ OM serait de retour entre fin janvier et mi-février. Mais présent vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas a expliqué qu’il fallait désormais envisager un retour de Florian Thauvin une vingtaine de jours après cette date. Autrement dit, le champion du monde serait de retour en mars. Différentes estimations qui renvoient finalement un retour du milieu offensif de l’ Olympique de Marseille aux calendes grecques.

Florian Thauvin décidé à revenir le plus vite possible ?

Malgré ces échéances constamment reportées, Jérôme Rothen ne se fait aucun souci. Sur les antennes de RMC Sport, le consultant a assuré que son ancien coéquipier au SC Bastia « a vraiment envie de revenir ». L’ex-milieu de terrain du PSG a évoqué la conscience professionnelle irréprochable de Florian Thauvin et ses efforts pour retourner à la compétition le plus vite possible.

Reste qu’un retour de l’attaquant marseillais a été décalé plusieurs fois. De quoi ne plus rassurer les supporters. Mais Jérôme Rothen n’est pas de ce rang des pessimistes. L’ancien Monégasque ne voit pas le milieu offensif affecté par un simple report de son retour. Il assure que l’ex-Magpie va tout sacrifier pour un retour rapide à la compétition et à son meilleur niveau.

Retour de Florian Thauvin, quelle conséquence pour l’ OM ?

L’ Olympique de Marseille n’a pas recruté cet hiver. Or le secteur offensif a besoin d’être renforcé. Dario Benedetto semble déjà essoufflé alors que Valère Germain n’assure toujours pas. Un retour de Florian Thauvin, meilleur buteur marseillais sur les deux dernières saisons, apparaîtra donc comme un renfort du secteur.

Reste qu’on peut toujours se poser des questions. Un retour du joueur de 27 ans est prévu en mars. Il faudra en plus quelques semaines pour retrouver sa condition physique maximale. Autrement dit, il ne serait vraiment utile qu’en avril, à un moment où tous les jeux, ou presque, auront été faits. En outre, rien ne dit qu’il redeviendra forcément le top buteur que le club olympien avait connu avant sa blessure…