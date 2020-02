OGC Nice: Patrick Vieira doit faire face à un très gros coup dur

Hasard du calendrier, l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais vont se retrouver ce dimanche après-midi en Ligue 1 après s'être déjà affrontés il y a trois jours en Coupe de France. Et cette fois-ci, Patrick Vieira devra faire sans l'un des joueurs les plus importants de son effectif.

Patrick Vieira n'avait vraiment pas besoin de ça !

C'est une rencontre très importante qui va se disputer ce dimanche à l'Allianz Riviera. L'OGC Nice (12e avec 29 points) reçoit l'Olympique Lyonnais (6e avec 32 points) et les deux équipes pourraient faire une excellente opération au classement en cas de succès.

Battus en toute fin de match par les Lyonnais jeudi soir en Coupe de France, les Aiglons de Patrick Vieira auront un sentiment de revanche qui pourrait les aider à franchir l'obstacle rhodanien.

Mais malheureusement pour eux, ils ne pourront pas s'appuyer sur celui qui est certainement le meilleur joueur de l’équipe depuis le début de la saison, Wylan Cyprien.

Sorti juste avant la mi-temps il y a trois jours en raison d'une blessure à la cuisse, le vice-capitaine de l'OGCN n'a pas reçu de bonnes nouvelles ces dernières heures. C’est son entraîneur qui l’a annoncé en conférence de presse d'avant-match.

Une mauvaise nouvelle pour l'OGC Nice

"Wylan a contracté une lésion aux ischio-jambiers. En gros, il en a pour 3 à 4 semaines, ça dépend de comment ça va évoluer. C'est un coup dur, parce que Wylan est un joueur important pour nous", a déclaré Patrick Vieira dans des propos rapportés sur le site de l'OGCN.

Indispensable par sa présence au coeur du jeu et la qualité de ses coups de pied arrêtés, l'ancien du RC Lens risque en effet de manquer terriblement à ses partenaires en ce mois de février.

C'est le jeune Khéphren Thuram (18 ans) qui pourrait être amené à prendre sa place dans l'entrejeu.