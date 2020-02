Grosse victoire de Dortmund, le message d’ Erling Haaland au PSG

L'affiche Borussia Dortmund - PSG s'annonce chaude. Le Paris SG qui affrontera le Borussia Dortmund le 18 février prochain en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, a reçu un message de Erling Haaland, la nouvelle recrue norvégienne du club allemand. Ce dernier a marqué un doublé lors du 5-0 infligé par son équipe à l’Union Berlin

Erling Haaland fait briller le Borussia Dortmund

Hier, comme le Paris Saint-Germain face à Montpellier HSC (5-0), le Borussia Dortmund a infligé une sérieuse manita au petit club l’Union Berlin. Cette formation défiait le 4e de Bundesliga dans lors de la 20e journée du championnat allemand. Si le résultat suffit pour indiquer au PSG qu’une farouche opposition l’attend sur la pelouse du Signal Iduna Park, la prestation de haut niveau d’ Erling Haaland, la nouvelle recrue du club entraîné par Lucien Favre, conforte dans l’idée qu’un vrai choc attend les Parisiens.

En effet, Sancho, dès la 13e minute du match a trouvé le chemin des filets grâce à une passe de Raphaël Guerreiro. 5 minutes seulement après ce premier but, Erling Haaland s’est mis en évidence en alourdissant le score pour son troisième match avec sa nouvelle équipe. Marco Reus a participé au festival en inscrivant le but du 3-0 mais la soirée était loin d’être terminée. Axel Witsel a renforcé la victoire avant que le très en jambe Erling Haaland ne revienne inscrire son 7e but sous le maillot du Dortmund grâce à une passe de Julian Brandt.

Borussia Dortmund - PSG, une affiche de feu en Ligue des Champions

Il est cependant vrai que le PSG n’a pas fait autre chose face à Montpellier HSC qu’il a explosé 5-0 également, mais il n’est pas sorti indemne de la soirée avec sa victoire. Kylian Mbappé a créé la controverse au sein de l’équipe en affichant son mécontentement suite à son rappel sur le banc de touche par Thomas Tuchel pour l’entrée de Mauro Icardi.

Le choc Borussia Dortmund - PSG sera tout sauf une promenade de santé pour le Paris Saint-Germain.