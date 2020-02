LOSC : Les mots forts de José Fonte après le succès à Strasbourg

En grande difficulté actuellement et peu à son aise à l'extérieur depuis le début de la saison, le LOSC a réussi un gros coup samedi soir en allant s'imposer sur la pelouse de Strasbourg. Un succès que José Fonte veut voir comme l'acte fondateur du renouveau lillois...

Le discours plein de rage de José Fonte

Alors que le LOSC aurait pu plonger après l'ouverture du score strasbourgeoise signé Adrien Thomasson consécutive à une glissade de Renato Sanches (12e), c'est tout le contraire qui s'est passé à La Meinau samedi soir à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1.

Bien plus dynamiques et concernés en seconde période et bien aidés par la convaincante entrée de Jonathan Ikoné, les joueurs de Christophe Galtier ont renversé la situation grâce à des réalisations de Gabriel et de Victor Osimhen, remportant ainsi un succès précieux qui les replace au quatrième rang provisoire de la Ligue 1.

Déjà auteur d'un discours mobilisateur à la mi-temps, le capitaine José Fonte a repris la parole dans le vestiaire à la fin du match, insistant sur la nécessité pour ses partenaires d'adopter l'attitude montrée en seconde période jusqu'au mois de mai.

"C'est difficile de gagner les gars. Mais quand on joue comme ça, avec une bonne attitude, du caractère et l'envie de gagner, on peut jouer contre le PSG, on peut jouer contre tout le monde. On reste comme ça jusqu'à la fin de saison les gars. On peut le faire. Pourquoi on ne le ferait pas à tous les matches ? Maintenant, c'est jusqu'à la fin de la saison comme ça. On donne tout, on donne tout les gars !", a expliqué le Portugais à ses coéquipiers dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du LOSC.

Opposé au Stade Rennais dès mardi soir, le LOSC devra montrer les mêmes valeurs qu'en Alsace s'il veut se relancer dans la course à la Ligue des Champions.