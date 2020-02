Bordeaux - OM : Jonatan MacHardy livre son pronostic pour le choc

Les Girondins de Bordeaux reçoivent l’ OM ce dimanche (21h) en conclusion de la 22e journée de Ligue 1. Jonatan MacHardy s’est montré très réservé au moment de donner son pronostic sur ce choc.

MacHardy optimiste pour une victoire de l’ OM à Bordeaux ?

Les Girondins de Bordeaux vivent une saison assez compliquée et sont 11es de Ligue 1. En face, l’ OM brille sous le coaching d’André Villas-Boas cette saison et est 2e de Ligue 1. C’est dans ce contexte que les deux formations s’affronteront ce dimanche. Un classique de Ligue 1 pour lequel les objectifs respectifs des deux adversaires sont très clairs. Les Bordelais veulent préserver leur invincibilité de près de 42 ans sur leur pelouse face aux Marseillais. Une série qui dure précisément depuis le 1er octobre 1977. L’ OM, très en forme cette saison, estime pour sa part que le moment est venu de briser cette malédiction bordelaise.

Les commentaires d’avant-match se font de plus en plus entendre à l’approche du choc. Jonatan MacHardy n’a pas manqué de donner le sien. Selon le journaliste de RMC Sport, cette saison est bien la saison où l’écurie phocéenne peut enfin gagner à Bordeaux. Car en plus d’être dans une grande forme, les hommes d’André Villas-Boas ont la pression du Stade Rennais qui n’est plus qu' à 2 points, après sa victoire à Nantes.

Jonatan MacHardy se méfie quand même de la formation bordelaise

Mais Jonatan MacHardy n’est pas absolument sûr que le club olympien va rompre l’invincibilité des Girondins de Bordeaux cette saison. Il se souvient que « même quand Bordeaux était au fond du seau, ils n'ont pas perdu contre l'OM… »

Par ailleurs, pour les Girondins, cette rencontre est clairement le match de la saison. Le confrère rappelle que « Costil en a parlé il y a trois semaines alors qu'à Marseille les joueurs n'en parlaient pas ». C’est dire si les joueurs de Paulo Sousa sont surmotivés.