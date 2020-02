OM : Sanson l’avoue, les joueurs avaient lâché Rudi Garcia

Brillant cette saison, Morgan Sanson avait pourtant été dans le dur avec l’ OM la saison dernière. Des difficultés que le milieu de terrain impute principalement à une cassure avec Rudi Garcia, alors sur le banc de l’ Olympique de Marseille.

OM : Morgan Sanson requinqué par l’arrivée d’André Villas-Boas ?

Morgan Sanson est l'un des joueurs les plus en forme de l’ OM depuis le début de la saison. Une performance que l’ancien Montpelliérain met à l’actif du coaching d’André Villas-Boas, arrivé sur le banc olympien fin mai. Le natif de Saint-Doulchard a expliqué au Parisien que l’arrivée du technicien portugais « a changé beaucoup de choses » et lui « a donné beaucoup plus de liberté et de confiance ».

Morgan Sanson révèle l’abandon de Rudi Garcia par les joueurs

Une liberté et une confiance que Morgan Sanson déclare ne pas avoir eue sous Rudi Garcia, la saison dernière. Etait-ce un calcul ou une méprise de la part du technicien français ? En tout cas, l’ancien Manceau se rappelle qu’il lui « est arrivé parfois d’être bon à l’entraînement et de ne pas jouer ».

D’où « une cassure » entre les joueurs de l’ OM et Rudi Garcia. Et cette rupture a été du plus mauvais effet sur les résultats du club au point de conduire Morgan Sanson et ses coéquipiers à « lâcher » l’entraîneur.

La liste des détracteurs de Rudi Garcia de plus en plus longue

Désormais sur le banc de l’ OL, Rudi Garcia est pointé comme le principal coupable des mauvais résultats de l’ OM la saison dernière. Une accusation qui vient autant des observateurs que des joueurs marseillais.

Ainsi, aujourd’hui, c’est Morgan Sanson qui pointe la culpabilité de son ex-coach. Mais avant le joueur de 25 ans, Dimitri Payet, Maxime Lopez, Valère Germain, Nemanja Radonjic, Jordan Amavi et Luiz Gustavo (désormais à Fenerbahçe) avaient désigné Rugi Garcia comme le bourreau de l’ Olympique de Marseille la saison dernière.