OL : Grosse inquiétude pour Memphis Depay à Lyon

Victime d’une rupture du ligament croisé en décembre, Memphis Depay poursuit sa rééducation. Alors que l’attaquant de l’ OL ne devrait pas rejouer avant la saison prochaine, il fait tout pour déjouer les pronostics.

Memphis Depay proche de déjouer les pronostics

On ne verra plus Memphis Depay sous la tunique de l’ OL jusqu'à la fin de la saison. L’attaquant néerlandais souffre d’une rupture du ligament croisé. Une blessure contractée le 15 décembre 2019 lors d’une défaite (1-0) à domicile contre le Stade Rennais. Comme lui, Jeff Reine-Adélaïde souffre de la même blessure. Entre temps, les deux lyonnais ont été opérés avec succès et ont entamé leur rééducation.

Seulement, Memphis Depay semble parti pour déjouer les pronostics. L’attaquant lyonnais a récemment publié une vidéo où on le voit enchaîner les exercices avec ballon et des sauts sur un trampoline. A 25 ans, le Néerlandais désire à nouveau prendre part à une compétition internationale d’envergure avec son pays.

Memphis Depay fait tout pour être convoqué par Ronald Koeman l’été prochain pour l’Euro 2020. Raison pour laquelle il se donne à fond pour participer à la compétition. Il a ainsi confié la gestion de sa blessure à un professeur de renommée. Pier Paolo Mariani jouit d’une excellente réputation après avoir notamment opéré Totti, Nesta, Ghoulam, Insigne ou encore Strootman.

L’ OL inquiet pour Depay

S’il est pressé de revenir, il faut dire que le risque de rechute pour Memphis Depay n’est pas à négliger. Membre du comité de gestion de l’ OL et spécialiste du genou, Bernard Moyen conseille au joueur de ne pas aller très vite en besogne.

« En allant trop vite, on court le danger qu'au bout de six mois, le genou ne soit pas bien corrigé en termes de laxité, que ça se détende ou que ça casse », indique le spécialiste interrogé par L’Equipe. S’agissant de Memphis Depay, le fait qu’il se remette déjà au trampoline est risqué. Bernard Moyen annonce qu’il suivra avec un intérêt particulier l’évolution du joueur de 25 ans.

Alors qu’il était parti pour réaliser une belle saison, Memphis Depay a été coupé net dans son élan. Le Néerlandais comptait déjà 14 buts en 18 apparitions cette saison, dont 5 réalisations en autant de matches en Ligue des Champions. Son absence est une grosse perte pour l’ OL qui s’est revigoré depuis la reprise.

Avec la signature de Karl Toko-Ekambi et la forme étincelante de Moussa Dembélé (8 huit buts en 7 matches), l’ OL affiche un meilleur visage en 2020. Les Gones comptent sept victoires en autant de sorties cette année.