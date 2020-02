LOSC Mercato : Soumaré veut rejoindre un géant de Premier League!

Resté sur le banc des remplaçants samedi soir lors de la victoire du LOSC sur la pelouse du RC Strasbourg (2-1), Boubakary Soumaré devrait encore rendre de fiers services au club nordiste lors de cette deuxième partie de saison. Avant de prendre la direction de l'Angleterre l'été prochain ?

Boubakary Soumaré ne partira pas pour partir

Annoncé sur le départ durant une grande partie du mois de janvier, Boubakary Soumaré est donc finalement resté du côté du LOSC et finira bien la saison 2019-2020 avec le club nordiste.

Convoité par de nombreux grands clubs européens (Real Madrid, Naples, Manchester United, Chelsea, Liverpool...) , ces derniers ne sont cependant pas passés à l'action et n'ont pas réellement fait d'offres aux dirigeants lillois.

Seul le club de Newcastle aura finalement vraiment tenté de récupérer le milieu de terrain de 20 ans cet hiver, mais ce dernier, pas intéressé par l'idée de rejoindre l'actuel dixième du Championnat d'Angleterre, a contraint le LOSC à refuser une offre de 55 millions d'euros transmises par les dirigeants des Magpies.

Conscient qu'il pouvait prétendre à mieux au vu de son potentiel et du "buzz" qui s'est créé autour de lui ces derniers mois, Boubakary Soumaré a donc repoussé son départ de six mois. Semblant déterminé à rejoindre la Premier League, deux clubs seraient, selon Le 10 Sport, privilégiés par le joueur formé au PSG, à savoir Liverpool et Manchester United.

Reste désormais à savoir si l'un de ces deux clubs se lancera à fond dans le dossier Soumaré d'ici six mois...