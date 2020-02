OL : Rudi Garcia instruit une mesure forte vis-à-vis des expatriés

Alors que l’ OL semble avoir retrouvé des couleurs, une chose préoccupe toujours Rudi Garcia. Le coach de Lyon a partagé sa préoccupation à la veille du match de dimanche contre l’ OGC Nice.

Rudi Garcia envoie un message fort à ses Brésiliens

Avec les recrutements de Camilo et Bruno Guimaraes, l’ OL a encore augmenté sa forte colonie de Brésiliens. Chose qui fait quelque peu rigoler Rudi Garcia avant d’affronter l’ OGC Nice dimanche en Ligue 1. Le coach de Lyon estime qu’il peut désormais faire une opposition avec une équipe de 11 auriverde contre le reste du monde.

Si cela peut amuser, Rudi Garcia en a profité pour soulever un réel problème de son effectif cosmopolite. Pour davantage enchaîner avec les performances, le coach de l’ OL estime qu’il urge pour ses joueurs de se mettre à l’apprentissage du français. Message adressé particulièrement à sa bande de Brésiliens, notamment à Thiago Mendes.

Rudi Garcia reproche à l’ancien lillois sa lente intégration en France. « Thiago devrait avoir honte après deux ans et demi en France de parler aussi peu notre langue (rire) », n’a pas manqué de troller le technicien français avant de poursuivre. « J’insiste beaucoup, les cours de français sont très importants ».

Alerte pour Garcia, la colonie brésilienne va s’agrandir

Comme lors de ses plus belles années, l’ OL se retrouve encore avec beaucoup de Brésiliens. Avec le retour de Juninho, c’est un Lyon « do Brasil » que l’on retrouve cette saison. Les Bruno Guimaraes, Camilo, Thiago Mendes et Jean Lucas ont rejoint les Marcelo, Rafael et Fernando Marçal dans la capitale des Gones. La communauté brésilienne de Rudi Garcia pourrait même encore s’agrandir.

L’ OL est en passe de s’offrir deux autres recrues brésiliennes. Globo Esporte révélait il y a quelques jours que deux joueurs vont rejoindre Lyon le 6 février prochain. Douglas (latéral, 18 ans) et Igor (attaquant, 19 ans) arrivent dans le cadre d’un essai avec le club rhodanien. Si leurs tests s’avèrent concluants, ils seront définitivement transférés à Lyon.