Bordeaux : 2 absents dans le groupe de Paulo Sousa contre l’ OM

Les Girondins de Bordeaux reçoivent l’ OM ce dimanche (21h) en conclusion de la 22e journée de Ligue 1. Paulo Sousa a convoqué un groupe de 19 joueurs où il manque deux grands absents.

Pardo et Karamo absents dans le groupe de Bordeaux face à l’ OM

Les Girondins de Bordeaux attendent l’ OM de pied ferme. C’est le match de la saison pour les Bordelais. Benoît Costil l’a dit à ses coéquipiers dans les vestiaires trois semaines auparavant. Mais les Girondins ne sont pas en forme cette saison. Battus à l’aller, ils ne pointent qu’à la 11e place de Ligue 1. Mission très difficile face à une écurie olympienne étincelante cette saison (2e) et qui part avec les faveurs des pronostics. Même l’entraîneur des Girondins de Bordeaux Paulo Sousa l’a reconnu.

Reste que l’ Olympique de Marseille doit se méfier. André Villas-Boas et ses hommes auront affaire à des adversaires surmotivés. Pour la simple et bonne raison que les Girondins de Bordeaux tiennent à conserver leur invincibilité de plus de 41 ans sur leur pelouse face aux Marseillais.

Pour préserver cette invincibilité, le coach du club au scapulaire a convoqué 19 guerriers. Un groupe dans lequel ne figurent pas Karamo, ni le milieu de terrain espagnol Ruben Pardo, dernière recrue hivernale des Girondins. En revanche, on note la présence du milieu offensif Mehdi Zerkane.

Le groupe des 19 joueurs bordelais convoqués contre Marseille

Gardiens : Benoît Costil, Poussin

Défenseurs : Laurent Koscielny, Pablo, Mexer, Poundjé, Benito, Sabaly, Kwateng

Milieux : Otavio, Adli, Basic, Aït Bennasser, Mehdi Zerkane

Attaquants : Maja, Oudin, Briand, De Préville, Hwang