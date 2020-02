Bordeaux : Ulrich Ramé rappelle une terrible vérité avant l’ OM

Les Girondins de Bordeaux reçoivent l’ OM ce dimanche (21h) en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Pour l'ancien gardien bordelais Ulrich Ramé, Paulo Sousa et ses joueurs doivent savoir une vérité historique avant d’aborder ce choc.

Bordeaux : les joueurs sommés de ne pas perdre contre l’ OM ?

Ulrich Ramé était le titulaire des cages des Girondins de Bordeaux lors du sacre en 1999. C’est dire s’il compte dans l’histoire du club au scapulaire et si en retour le club lui doit beaucoup. Ulrich Ramé est donc très bien placé pour évoquer le classique Bordeaux-OM. Et ce qu’il en dit devrait être terrible pour Paulo Sousa et ses joueurs. En tout cas, c’est au moins un sacré coup de pression sur les hommes du technicien portugais.

En effet, sur le site officiel des Girondins de Bordeaux, Ulrich Ramé a confié qu’une sommation était immédiatement faite à tout joueur qui arrivait au club : pas question de perdre contre l’ Olympique de Marseille en terres girondines. Une sommation érigée en loi non écrite au point que « pas un joueur ne voudrait se retrouver dans l'équipe qui perd ce fameux match ». Pire, ne pas perdre à domicile contre les Marseillais n’était pas que l’affaire des seuls joueurs, mais également des « gens de Bordeaux ».

Une vérité historique démentie par Marseille cette saison ?

Cette sommation tient la route depuis le 1er octobre 1977. Le tout est désormais de savoir quand prendra t-elle fin ? Pour leur part, les Marseillais (2es) sont déterminés à y mettre fin ce dimanche. Un défi largement à leur portée au regard de leur grande forme cette saison, sous le coaching d’André Villas-Boas.

En face, les Girondins connaissent une saison compliquée avec une 11e place au classement de Ligue 1. Mais attention, la réception des Phocéens a toujours de quoi réveiller une détermination insoupçonnée chez les Bordelais…