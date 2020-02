AS Monaco : Battu par Nîmes, Robert Moreno affiche sa fierté

L’AS Monaco n’y arrive plus en Ligue 1. Samedi, l’équipe de Robert Moreno s’est de nouveau inclinée contre le Nîmes Olympique. Le coach espagnol trouve tout de même un motif de satisfaction.

Robert Moreno fier malgré le revers contre Nîmes

Samedi, l’AS Monaco a concédé sa troisième défaite de suite en Ligue 1. Les hommes de Robert Moreno ont été défaits au Stade des Costières par Nîmes Olympique (3-1). Les Monégasques avaient pourtant ouvert le score avant le premier quart d’heure par Wissam Ben Yedder. La 15e réalisation de la saison pour le Français.

Derrière, la défense de Monaco a flanché et s’est d’abord inclinée une première fois à la 27e minute sur l’égalisation de Florian Miguel. L’arrière garde monégasque a ensuite coulé après les expulsions de Tiémoué Bakayoko et Gelson Martins. Romain Philippoteaux (62e) et Pablo Martinez (79e) en ont profité pour enfoncer l’équipe de Robert Moreno.

Malgré cette nouvelle déconvenue, Robert Moreno a affiché une fierté après la rencontre. Le technicien espagnol s’est dit fier de ses joueurs. Pour le coach de Monaco, son équipe a quand même tenu défensivement à neuf pendant plus d’une heure. Elle aurait même pu revenir à deux partout si Wissam Ben Yedder avait remporté son duel contre Paul Bernardoni (73e).

Le retour de Slimani attendu ?

A noter que Islam Slimani n’a pas été convoqué par Robert Moreno pour ce match. Blessé à la jambe, l’Algérien n’est plus apparu sous la tunique monégasque depuis le 12 janvier et le match nul spectaculaire contre le PSG (3-3). Rencontre durant laquelle il avait d’ailleurs été buteur. Outre ces pépins physiques, le joueur prêté par Leicester n’entre pas vraiment dans les plans du nouveau coach de l’AS Monaco.

Au point où Islam Slimani a exprimé son envie de quitter le club de la Principauté sans succès en janvier. En son absence, il faut dire que l’AS Monaco est à la peine. L’ASM n’a enregistré que deux victoires sans l’Algérien depuis la reprise. Ces deux succès ont été enregistrés en Coupe de France contre le Stade de Reims (2-1) et le pensionnaire de National 2 Saint-Pryvé (3-1).