Bordeaux-OM : Les forces en présence pour effacer l’invincibilité

Paulo Sousa et André Villas-Boas ont communiqué leurs compositions respectives pour le choc entre les Girondins de Bordeaux et l’ OM, ce soir (21h) en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

Les compositions titulaires du choc entre Bordeaux et l’ OM

C’est l’affiche de la 22e journée de Ligue 1. Les missions sont très claires pour chacune des deux formations. Les Girondins de Bordeaux sont mal en point en Ligue 1 (12es). Mais ils sont surmotivés par la volonté de préserver leur longue invincibilité sur leur pelouse face à l’ Olympique de Marseille. Une invincibilité qui dure depuis le 1er octobre 1977.

Pour y parvenir, Paulo Sousa aligne une composition de départ organisée en 4-2-3-1. Benoît Costil est dans les cages. Pour atteindre le gardien des Girondins de Bordeaux, il faudra prendre à défaut une défense composée de Kwateng et de Sabaly sur les côtés, alors que la charnière centrale est formée du duo Koscielny-Pablo. Otavio et Basic sont placés en sentinelles. L’entrejeu est l’affaire du trio Oudin-De Préville-Hwang. Enfin, Jimmy Briand est positionné à la pointe de l’attaque.

Pour sa part, l’ OM croit que le moment est venu de vaincre la malédiction bordelaise. C’est vrai que les Marseillais (2es) sont irrésistibles depuis l’arrivée d’André Villas-Boas sur le banc, fin mai.

Pour se donner de grandes chances de rompre enfin l’invincibilité des Girondins de Bordeaux, l’entraîneur olympien a aligné un 4-3-3. Steve Mandanda est dans les cages. Hiroki Sakai est posté à gauche de la défense, Jordan Amavi à droite pendant que Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez forment la charnière centrale. Le milieu du terrain sera animé par Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Morgan Sanson. Enfin, Bouna Sarr, Dario Benedetto et Dimitri Payet composent le trio offensif.

Bordeaux : Benoît Costil (cap) - Kwateng, Laurent Koscielny, Pablo, Sabaly - Otavio, Basic - Oudin, Nicolas De Préville, Hwang - Jimmy Briand

OM : Mandanda (cap) - Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi - Valentin Rongier, Boubacar Kamara, Morgan Sanson - Bouna Sarr, Dario Benedetto, Dimitri Payet