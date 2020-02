Bordeaux - OM (0-0) : Le mur Steve Mandanda, les notes du match

Au terme d'une rencontre très décevante, les Girondins de Bordeaux et l'OM se sont séparés sur un score nul et vierge. Décisif à deux reprises, Steve Mandanda permet à Marseille de ramener un point de son déplacement en Gironde et de repousser le Stade Rennais à trois points. Bordeaux est quant à lui dixième de Ligue 1.

OM : Mandanda fait le boulot

Les autres notes de l'OM

Girondins de Bordeaux : Hwang n'a pas marqué de points

Les autres notes des Girondins de Bordeaux





Steve Mandanda (7) : impeccable depuis le début de la saison, le gardien de l'OM s'est de nouveau montré sous son meilleur jour ce dimanche soir. Très vite au sol sur le centre de De Préville pour gêner Oudin dans le temps additionnel de la première mi-temps, il a surtout sorti un arrêt réflexe de grande classe en toute fin de match sur un coup franc de De Préville malicieusement prolongé par Pablo. Très peu en danger hormis cela.Alvaro Gonzalez (6) : le défenseur central espagnol a livré une copie tout à fait conforme à ce qu'il réalise depuis son arrivé sur la Canebière, en l'occurrence pleine de calme et de solidité. Très rarement débordé par les attaquants bordelais, il a parfaitement tenu sa défense. Un roc.Dimitri Payet (4) : l'un des matches les moins aboutis de la saison du Réunionnais. Trop discret pendant 80 minutes hormis sur une tentative de lob très inspirée mais finalement sans danger pour Costil (5e), il s'est un peu réveillé en fin de match et a notamment délivré une magnifique ouverture en profondeur pour Radonjic (78e). Pas en réussite non plus sur les coups de pied arrêtés.Dario Benedetto (3) : toujours muet en 2020, l'Argentin est en toute petite forme depuis quelques semaines. Peu touché par ses partenaires, il n'a eu qu'une véritable opportunité de s'illustrer dans cette rencontre, mais il n'a pu reprendre le très bon centre de Sanson en début de match. Ses toutes petites prestations deviennent inquiétantes.Hiroki Sakai (5) ; Duje Caleta-Car (6) ; Jordan Amavi (5) ; Boubacar Kamara (6) ; Morgan Sanson (4) ; Valentin Rongier (4) ; Bouna Sarr (5)Nicolas De Préville (6) : le joueur bordelais le plus dangereux du soir. Très propre techniquement en première mi-temps, que ce soit au niveau de ses prises de balle ou de ses percussions, l'attaquant de 29 ans s'est notamment distingué dans le temps additionnel de la première mi-temps en réalisant un festival sur le côté gauche puis en adressant un excellent centre pour Oudin. Moins bien en seconde mi-temps, c'est tout de même lui qui tire en fin de match le coup franc prolongé par Pablo et magnifiquement repoussé par Mandanda.Benoît Costil (6) : tranquille jusqu'à l'apparition sur le terrain de Nemanja Radonjic, le gardien des Girondins a sorti trois arrêts importants dans le dernier quart d'heure, s'interposant à deux reprises face au Serbe puis dans le temps additionnel sur une frappe vicieuse de Sarr .Toma Basic (4) : actuellement dans les petits papiers de Paulo Sousa , le milieu croate honorait sa quatrième titularisation consécutive en Ligue 1. Et force est de constater qu'il n'a pas réussi grand chose de bien dans cette rencontre. Trop léger dans les duels et manquant de disponibilité et de projection vers l'avant, il n'a pas su impulser le jeu de son équipe. Il aurait toutefois pu être le héros du soir, mais sa surpuissante frappe du gauche à la 74e minute est venue se fracasser sur la transversale du but de Mandanda.Hwang Ui-jo (4) : l'international sud-coréen s'est montré le moins inspiré des quatre attaquants bordelais. Pas dans le bon tempo et techniquement peu rassurant, il a vendangé une belle opportunité en première mi-temps en se précipitant pour frapper alors qu'il pouvait s'avancer et se présenter seul face à Mandanda (12e). Cette action a mal lancé sa soirée et Hwang a disparu par la suite.Enock Kwateng (5) ; Pablo (6) ; Laurent Koscielny (6) ; Youssouf Sabaly (5) ; Otavio (5) ; Rémi Oudin (4) ; Jimmy Briand (5)