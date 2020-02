AS Monaco : La réponse cinglante de Fabregas à ses détracteurs

Arrivé à l'AS Monaco il y a un an, Cesc Fabregas n’est plus que l’ombre de lui-même. A 32 ans, le milieu de terrain espagnol n’arrive plus à enchaîner les performances et n’est pas épargné par la critique.

Cesc Fabregas se défend des critiques à son encontre

Recruté par l’AS Monaco en janvier 2019, Cesc Fabregas semble devenu un joueur lambda en Ligue 1. L’Espagnol affiche un triste niveau de performances depuis sa signature avec le club du Rocher. Conscient de tout ce qu'il se dit à son sujet, le joueur de 32 ans a tenu à répondre aux critiques.

Interrogé par Canal+, Cesc Fabregas a adressé un message limpide à ses détracteurs, sans pour autant se dédouaner des accusations à son encontre. « Oui ils ont raison. Mais je ne renoncerai jamais à mon jeu, ça doit être bien clair pour tout le monde », a notamment déclaré le champion du monde espagnol.

Pour le milieu de terrain de 32 ans, « il n’est pas question » qu’il renonce à sa manière de jouer pour faire plaisir à quelques-uns. Cesc Fabregas rappelle que s’il en est arrivé là où il en est avec tous les titres remportés dans sa carrière, c’est en restant lui-même. Hors de question donc pour lui de changer ses habitudes, encore moins sa façon de jouer.

Un réveil avec Robert Moreno ?

Pour l’ancien joueur de Chelsea, il suffit juste de s’adapter. Que ce soit avec José Mourinho, Antonio Conte, Pep Guardiola ou Arsène Wenger, Cesc Fabregas indique qu’il a toujours fini par appliquer leurs différentes consignes. Chose qu’il entend également faire avec son compatriote Robert Moreno dont il s’était satisfait de la signature.

S’il traversait une mauvaise passe avec Leonardo Jardim, Cesc Fabregas était attendu sous son meilleur jour avec l’arrivée de Robert Moreno. Mais il n’en est rien. Il ne s’est pas encore montré décisif depuis l’arrivée du nouveau coach de l’AS Monaco. Le meneur de jeu compte toujours deux passes décisives depuis le début de la saison. A se demander à quand le grand réveil du double champion d’Europe espagnol.