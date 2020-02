PSG : La réaction de Kylian Mbappé sur son clash avec Tuchel

Vexé et énervé d’être remplacé lors de la victoire du PSG face à Montpellier HSC (5-0), Kylian Mbappé est sous le feu des critiques. Et l’international français a réagi sur cette polémique via les réseaux sociaux.

PSG : Kylian Mbappé en conflit ouvert avec Thomas Tuchel ?

Cette semaine, Kylian Mbappé doit composer avec un autre aspect de la vie de footballeur de haut niveau : les critiques. Bien entendu, ce n'est pas la première fois que l'attaquant du PSG est pointé du doigt. Mais cette fois-ci, les critiques qu'il reçoit se centralisent sur son attitude vis-à-vis de son entraineur Thomas Tuchel.

Lors de la victoire du PSG face à Montpellier HSC (5-0), Thomas Tuchel a décidé de remplacer son buteur dès la 60e minute. Une sortie qui n’était pas du goût de Kylian Mbappé. L’attaquant français n’avait visiblement pas envie de sortir et a clairement manifesté son mécontentement à son entraineur devant le public du Parc des Princes. Un geste d’humeur ou une boutade qui n’est pas passée inaperçue.

Ce commentaire a bien fait rire le Parisien

En effet, l’attitude du numéro 7 parisien a largement été commentée sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé a publié dimanche dernier une photo de lui sur Twitter en compagnie de son coéquipier Presnel Kimpembe lors d’un gala de charité. Un cliché commenté par un internaute qui lui a envoyé une vanne.

« Pour une fois que t’es content de sortir », a commenté l’internaute en référence à son remplacement lors du match face à Montpellier HSC. Une pique qui a bien fait rire l’ancien Monégasque. Ce dernier a préféré réagir avec beaucoup d’humour à ce commentaire en répondant par plusieurs smileys. Une réponse suffisante pour calmer la polémique ?

Quoi qu’il en soit, l’attitude de KM7 a relancé les rumeurs au sujet de son avenir dans la capitale. Il y a quelques jours, de récentes informations laissaient entendre que Kylian Mbappé ne serait pas contre un départ au Real Madrid, son club de rêve. Face à la menace persistance du géant merengue, la direction parisienne s'active pour prolonger le bail de son attaquant. Mais jusqu’ici, le champion du monde rechigne à prolonger son contrat expirant en 2022. Une situation qui fait planer le doute sur son avenir. Nul doute que Kylian Mbappé animera dans les prochains jours les gazettes de transferts.