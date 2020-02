OM : Le constat alarmant de Mandanda avant d'affronter l' ASSE

L’ OM a enregistré un deuxième nul blanc dimanche, contre les Girondins à Bordeaux. À l’issue de la rencontre, Steve Mandanda a fait un constat alarmant. Et ce, avant d’affronter l’ ASSE, dès ce mercredi 5 février.

Steve Mandanda évoque la fatigue à l' OM

L’ OM et Bordeaux se sont neutralisés (0-0) dimanche soir, et se prépare déjà pour le match contre l’ ASSE, mercredi (21h). Steve Mandanda et ses coéquipiers avaient précédemment été accrochés par Angers SCO ( 0-0) au Vélodrome, lors de la 21e journée. Cela fait en effet plus d’un mois que Dario Benedetto, le meilleur buteur des Marseillais est muet.

Selon le gardien de but et capitaine de l’équipe d’André Villas-Boas, cela est dû à la fatigue au sein du groupe. « Il y a des soirs comme ça où il faut savoir se contenter de ce genre de résultats. Il y a énormément de fatigue, on n’a pas pu mettre en place ce qu’on souhaitait faire », a-t-il admis sur Canal+.

La succession des matchs, surtout que l’ OM n’a pas un banc profond, affecte l’équipe, selon Steve Mandanda. « On enchaîne énormément de matchs avec peu de récupération, on essaie de faire au mieux pour être le plus performant possible », a-t-il souligné ensuite.

Après Bordeaux, l’Olympique de Marseille se déplace encore à Saint-Étienne, dès ce mercredi, lors de la 23e journée de Ligue 1. Mais le dernier rempart des Olympiens espère le réveil de l'avant-centre Dario Benedetto.

« C’est quelqu’un qui a un bon état d’esprit, un état d’esprit collectif. Même s’il ne marque pas, il nous apporte énormément dans le jeu. On a besoin de lui et on ne le sent pas plus affecté que cela. Il a un énorme caractère et je suis persuadé qu’il va nous mettre des buts et surtout nous faire gagner des matchs », a rassuré Steve Mandanda.

L' ASSE sous pression avant la réception de l' OM

Notons que le dernier but de l’attaquant argentin en Ligue 1 remonte au 21 décembre 2019, face au Nîmes Olympique (3-1). Comme l’ OM, l’ ASSE a également joué dimanche. Les Verts ont été battus (3-1) par le FC Metz au stade Saint-Symphorien. Ils sont toujours 15es avec 28 points, mais désormais sous la pression des Messins (26 points) et du Dijon FCO (24 points). L’équipe de Claude Puel est donc clairement sous pression avant la réception des Marseillais (2es).