AS Monaco : Gelson martins risque très gros après son expulsion

Samedi dernier, l'attaquant de l'AS Monaco Gelson Martins a été expulsé lors de la défaite à Nîmes (3-1). Le joueur de Monaco risque très gros pour son geste contre l'arbitre de la rencontre.

AS Monaco : très lourde sanction en vue contre Gelson Martins

Le syndicat des arbitres de football d'élite (SAFE), a exprimé sa position par rapport au cas Gelson Martins. "Les images hallucinantes semblent sorties d’un autre temps. Mais non, elles ont bien eu lieu ce samedi 1er février 2020, regrette le syndicat des arbitres dans un communiqué publié sur son site officiel. Il va bien falloir le comprendre et l’intégrer de façon définitive : on ne touche pas à l’arbitre ! Cette règle d’or du rugby doit le devenir dans le football. Sans discussion possible. Il est temps, dans ces périodes où de nombreuses rencontres de football amateur sont arrêtées, où des weekends de grèves d’arbitres se succèdent dans différentes ligues, que l’exemplarité absolue vienne d’en haut.[...] Il est temps que les instances, régulièrement interpellées, prennent les mesures qui s’imposent et se montrent intransigeantes et dissuasives, a rappelé le syndicat des arbitres. Le SAFE en appelle à la plus grande fermeté et adresse tout son soutien à l’arbitre de la rencontre."

Jeudi prochain, la commission de discipline de la ligue de football professionnel (LFP) devra statuer sur ce fait de match. Le portugais sera sanctionné. Si la LFP décide de suivre à la lettre l'article 10 du barème disciplinaire de la fédération française de football (FFF), alors l'attaquant de l'ASM serait suspendu huit mois.

Rappel des faits sur la bousculade de l'arbitre par Gelson Martins

Mikel Lesage, arbitre principal de la rencontre de ligue 1 opposant l'ASM à Nîmes a été victime d'une double bousculade. En effet, Tiemoue Bakayoko venait d'être expulsé et son coéquipier n'a pas pu se retenir. Gelson Martins s'en est pris à l'arbitre en le bousculant deux fois. Ce dernier n'a pas hésité et a sorti un carton rouge pour l'international Portugais. L'attaquant de l'AS Monaco s'est ensuite excusé sur son compte instagram, mais il y a peu de chance que ça suffise à réduire sa sanction.