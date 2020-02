Bordeaux - OM (0-0) : Paulo Sousa frustré par le score du match

Les Girondins de Bordeaux et l’ OM se sont accrochés (0-0), dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Dans son commentaire d’après-match, Paulo Sousa a jugé que Steve Mandanda avait privé les Bordelais d’une victoire qu’ils méritaient.

Bordeaux-OM : Paulo Sousa désigne le bourreau des Girondins

Les Girondins de Bordeaux (10es) sont parvenus à accrocher l’ OM (2e). Un résultat tout de même honorable pour des Bordelais dans le dur cette saison. Au contraire des Marseillais qui sont étincelants sous le coaching d’André Villas-Boas, arrivé sur le banc fin mai. Les Girondins sont certainement fiers d’avoir préservé leur longue invincibilité sur leur pelouse face aux Olympiens.

Un sentiment de fierté que ne semble pas vraiment partager Paulo Sousa qui dit avoir « des regrets sur le résultat ». Selon l’entraîneur portugais, les Girondins de Bordeaux méritaient de gagner. Mais ils en ont été empêchés par un Steve Mandanda « resté très concentré… » et qui ne les « a pas laissés décrocher la victoire » qu’ils méritaient.

L'entraîneur des Bordelais Paulo Sousa crie sa frustration

Paulo Sousa est d’autant frustré du résultat de la rencontre qu’il estime que Bordeaux « a tout bien fait en première période » et que ses joueurs sont « restés mentalement concentrés » et ont rendu une bonne copie. Mais la seconde période de la rencontre a vu les Girondins se fatiguer à cause de leur débauche d’énergie de la première partie. Il n’empêche que le club au scapulaire « a quand même eu des occasions importantes ».

Enfin, les Bordelais ont sauvé l’essentiel, à savoir leur longue période d’invincibilité sur leur pelouse face à l’ Olympique de Marseille. Et Paulo Sousa en est « très content ». Mais il souhaite que ses joueurs se montrent désormais plus réguliers.