Mercato PSG : Le divorce presque total entre Mbappé et Paris ?

Plus rien ne va entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel au PSG, au point où une rupture se dessine entre les deux hommes. Agacé, l’attaquant parisien aurait même signifié à sa direction qu’il souhaite quitter le club de la capitale. Explications...

Kylian Mbappé prêt à quitter le PSG à cause de Tuchel ?

Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel. Lors de la victoire du PSG face à Montpellier (5-0), l’attaquant français a été remplacé par Mauro Icardi dès la 68e minute. Une sortie qui n’a pas plu au joueur de 21 ans. Furieux d’être remplacé, Kylian Mbappé a clairement affiché son mécontentement et son mal-être en public. C’est avec un visage fermé que le joueur a rejoint le banc de touche.

Alors que l’on pensait qu’il s’agissait d’un simple geste d’humeur, l’affaire serait un peu plus complexe. Il faut dire que cette situation a pris une tout autre tournure en interne. Le Parisien explique que l’entraineur et son joueur se sont expliqués ce dimanche au Camp des Loges. Mais les relations restent toujours tendues entre les deux hommes. Une atmosphère très délicate qui pousse le crack tricolore à envisager son avenir très loin de la capitale.

En effet, le journal ABC révèle que le natif de Bondy n’aurait plus la tête à Paris. Si le PSG souhaite prolonger son bail expirant en juin 2022, Kylian Mbappé a désormais tranché pour son avenir. Il voudrait réellement quitter le Paris Saint-Germain. La source explique que l’ancien Monégasque, via son avocate Delphine Verheyden, aurait affirmé à ses dirigeants sa volonté de partir à l’issue de la saison. Le Champion du monde voudrait s'en aller du PSG et serait désormais en rupture avec le club.

Une aubaine pour le Real Madrid ?

Le PSG se retrouve alors dans une situation très inconfortable avec l’une de ses stars qui veut le quitter. Un contexte propice au Real Madrid. Le club madrilène souhaite attirer le numéro 7 parisien et s’active en coulisse pour son transfert. Mais pour l’heure, le PSG n’est pas vendeur et n’a pas l’intention de laisser filer son joyau l’été prochain. Reste à savoir si l’ancien Monégasque finira par avoir gain de cause. Les prochains mois s’annoncent très mouvementés à Paris.