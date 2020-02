Real Madrid - Liga : nouveau record battu pour Zinedine Zidane

Le Real Madrid de Zidane est impressionnant et continu de battre des records. En effet, malgré la différence de trois points avec le Barça, Madrid est sur un rythme de champion.

Nouveau record battu pour le Real Madrid de Zinedine Zidane

On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Nous disons que la meilleure défense, c'est la défense. Même sans Cristiano Ronaldo, le Real Madrid continu de battre des records. S'il faut avouer que le départ du portugais a fragilisé l'attaque du Real, en défense par contre, c'est une toute autre histoire. En effet, le Real Madrid marque peu, mais concède également très peu de buts.

Le Real Madrid a battu l'Atlético de Madrid dans le derby sans concéder de but, ce qui constitue un nouveau record pour le Real. L'équipe de Zidane a concédé 13 buts au cours des 22 journées de Liga que les Merengues ont disputés. En réussissant cet exploit, le Real devient l'équipe avec la meilleure défense de l'histoire de La Liga à ce stade du championnat. Ce sont des chiffres que le Real n'avait pas approché depuis la saison 1987/88. Au cours de cette saison, le Real n'avait concédé que 14 buts lors des 22 premiers matches de championnat. Ce record a également été atteint en 1961/62 et 1964/65. Au cours de ces trois saisons, le Real Madrid a fini par remporter La Liga.

L'équipe de Zidane fait preuve d'une grande solidité défensive. Le Real est sur une série de 16 matches consécutifs sans défaites toutes compétitions confondues (12 en Liga).

Zinedine Zidane impressionne tout le monde, même les fans du Real

Après la pré-saison catastrophique du Real, le media pro-madrilène AS avait réalisé un sondage sur l'avenir de Zidane. Plus de 80 % des personnes sondées pensaient que Zidane serait limogé avant décembre 2019. Force est de constater que le technicien français est toujours le coach du Real Madrid. Zidane a inversé la tendance et a su mettre sa philosophie de jeu en place.

Grâce à Zidane et a un investissement de plus de 300 millions d'euros, le Real est aujourd'hui leader de Liga. La maison blanche a retrouvé une stabilité et une régularité perdue depuis le départ de Cristiano Ronaldo et celui de Zidane avant que ce dernier ne revienne. Réaliser le triplé cette saison, Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions, le rêve du champion du monde 1998. Avec une défense pareille, tout est possible.