ASSE : FC Metz, Claude Puel a t-il retenu la leçon d'efficacité ?

Claude Puel a tenté d’expliquer la défaite de l’ ASSE face au FC Metz (3-1) dimanche soir, en Ligue 1. Selon lui, les Grenats ont donné une belle leçon d’efficacité aux Verts.

Claude Puel souligne l'inefficacité de l' ASSE

Claude Puel n’a pas nié l’inefficacité de l' ASSE face au FC Metz hyper réaliste. Les Verts ont en effet encaissé trois buts, avant de réagir en toute fin de match. Un doublé d’Opa N’guette (44e et 70e) et une réalisation d’Habib Diallo (63e). Romain Hamouma a réduit le score pour Sainté (3-1, 89e).

« On a pris une leçon d’efficacité. Metz a ouvert le score sur sa première situation. Ça fait mal. C’est dommage, car on s'était créé des occasions », a souligné Claude Puel, après la défaite de son équipe au stade Saint-Symphorien.

« Sans être extraordinaires, on était bien en place. Ensuite, lors de la deuxième période, on a vécu un peu la même chose. On a eu des opportunités et eux, ils ont été très efficaces. Hélas, on a mal négocié plusieurs actions », a-t-il expliqué, ensuite.

Le FC Metz a bien mérité sa victoire selon le coach de l' ASSE

D’après le patron du staff technique de l’AS Saint-Étienne, l’équipe de Vincent Hognon a eu « trois principales actions » et elle les a convertis en but. Quant aux joueurs de l’ ASSE, ils ont « manqué de la vista, de la réussite et de la qualité technique » selon leur coach. « Le FC Metz a mérité sa victoire », a conclu Claude Puel.

Les Stéphanois recevront l’ OM, dès ce mercredi 5 février au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 23e journée de Ligue 1. Un match décisif pour l’équipe de Claude Puel, car elle pourrait se rapprocher davantage de la zone rouge, en cas de défaite. Rappelons que l' ASSE a perdu 5 de ses 6 derniers matchs de championnat et est 15e, à 2 points du FC Metz (16e) et à 4 longueurs du Dijon FCO (17e).