FC Barcelone - Liga : Levante, les noms du duo gagnant

Le FC Barcelone est venu à bout de Levante dimanche soir (2-1) grâce à deux buts d'Ansu Fati, sur deux passes décisives de Lionel Messi. Antoine Griezmann était sur le terrain, mais pas de la fête.

FC Barcelone sans Suarez, le nouveau duo gagnant Messi - Fati

Le jeune homme de 17 ans a déjà inscrit des buts dans la Liga Santander et la Ligue des Champions cette saison. Dimanche soir, il a récidivé. En effet, le jeune prodige a marqué deux buts en l'espace de deux minutes (103 secondes pour être exact) lors de la victoire 2-1 de Barcelone sur Levante. Ansu Fati est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga Santander à marquer deux buts en un seul match, à 17 ans et 94 jours.

Le joueur se déchaine et marque des points pour devenir titulaire, après des mois sans inscrire de but, et surtout au moment où Ousmane Dembele retrouve la forme. La foule du Camp Nou s'est levée pour applaudir Ansu Fati lorsqu'il a été remplacé à la 86e minute : "J'ai toujours rêvé de ce moment et aujourd'hui, il se réalise", a déclaré Ansu, "je veux remercier mes coéquipiers et mon entraîneur de m'avoir donné une nouvelle chance".

Lionel Messi préfère s'associer à Ansu Fati plutôt qu'à Griezmann

Le duo Messi - Griezmann n'arrive pas véritablement à se mettre en place. Alors qu'avant la blessure de Suarez, les choses semblaient s'améliorer pour le français, dimanche soir, on a vu qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. C'est le jeune Ansu Fati, qui a su mieux communiquer avec Lionel Messi lors du match contre Levante.

Les deux buts d'Ansu Fati ont été marqués sur des passes de Lionel Messi. Sur le terrain, il y avait une complicité entre l'Argentin et Fati. Le champion du monde 2018 n'entrait pas vraiment dans l'équation. Visiblement, Messi préfère s'associer avec Fati, plutôt qu'avec le français. Lors de la victoire sur Levante, Messi et Griezmann se sont transmis le ballon seulement six fois au total, soit trois fois chacun. Trop peu pour un duo qui est censé tirer le Barça vers le haut.