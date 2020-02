PSG : Edinson Cavani, Rolland Courbis croit en sa résurrection

Edinson Cavani n’est pas parti à l’Atlético Madrid cet hiver. Il n’était pas non plus dans le groupe du PSG contre le Montpellier HSC, samedi. Mais selon Rolland Courbis, ce n’est pas une raison suffisante pour enterrer le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

PSG : Cavani peut retrouver une place de titulaire selon Courbis

Entre le PSG et Edinson Cavani, l’aventure n’est pas terminée. Du moins cet hiver. Le club de la capitale n’a pas voulu céder son attaquant ni à l’Atlético Madrid ni à Chelsea qui le courtisaient. Finalement, ce dernier va finir la saison à Paris ou son contrat expire le 30 juin 2020.

L’avant-centre uruguayen a pourtant peu de temps de jeu au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Depuis le début de la saison, il n’a disputé que 15 matchs, toutes compétitions confondues, dont 10 en championnat. Même lors de ses 10 apparitions en Ligue 1, il a été titulaire 4 fois seulement. Malgré tout, Rolland Courbis croit au retour en forme d’Edinson Cavani. Mieux, à son retour en grâce auprès de l’entraîneur allemand.

« Ça va être difficile à gérer pour Cavani ? Et pour Tuchel alors ? Quand on voit le fantôme de Mauro Icardi en ce moment, tu as un Cavani qui est adoré par tout le monde et ses coéquipiers, qui va maintenant se retrousser les manches à l’entraînement. Aujourd’hui, si on parle de quatre joueurs offensifs, je suis désolé, mais si Cavani revient en forme, cela sera très compliqué pour Tuchel de ne pas le mettre », a balancé le technicien sur RMC Sport.

Courbis sait ce qu'il faut à Cavani pour passer devant Icardi

Mais à la question de savoir comment le joueur de 32 ans pourrait revenir en forme, le consultant pour la source a répondu : « en jouant un petit peu plus ». « Parce que si on insiste sur Icardi, qui est un fantôme en ce moment, alors qu’Edinson Cavani fait les efforts et possède un comportement exemplaire, cela va être compliqué », a expliqué Rolland Courbis.

Notons que le buteur du PSG a souvent été blessé cette saison. Et la recrue estivale Mauro Icardi lui a pris sa place. L’Argentin a inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives en championnat. Toutefois, ce dernier n’a plus marqué en Ligue 1 depuis le 21 décembre 2019. Soit il y a un mois et demi. Du coup, Thomas Tuchel pourrait être tenté de refaire confiance au Matador si l'on s'en tient à l'explication de l'ancien coach du Montpellier HSC.