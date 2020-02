OGC Nice - OL (2-1) : Déception et regrets à l’Olympique Lyonnais

L’OGC Nice a mis fin à la série de 7 victoires de l’ OL, dimanche. Recevant l'Olympique Lyonnais pour la deuxième fois en l’espace de trois jours, le Gym a pris sa revanche, après sa défaite en coupe de France (2-1). De quoi laisser des regrets à Rudi Garcia et son équipe.

Rudi Garcia explique la défaite de l' OL contre l'OGC Nice

L’ OL était sur une série de 7 victoires, toutes compétitions confondues. Mais l’équipe de Rudi Gacia a été freinée par celle de Patrick Vieira, lors de leur deuxième confrontation de suite. En effet, l’Olympique Lyonnais avait éliminé l’OGC Nice (2-1), en 8e de finale de la Coupe de France, jeudi. Mais trois jours plus tard, le Gym a remis les pendules à l’heure, en Ligue 1.

Les Aiglons ont infligé une défaite aux Gones sur le même score, toujours à l’Allianz Riviera. Les deux équipes ont terminé le match à 10 contre 10. Il y a d’abord eu l’exclusion de Fernando Marçal (22e), puis celle d’Adam Ounas juste avant la pause. Mené après la demi-heure de jeu, l’ OL avait pourtant réussi à revenir au score, en infériorité numérique, grâce au but de Karl Toko-Ekambi (45e).

Mais Jason Denayer et ses coéquipiers se sont finalement inclinés sur un doublé de l’attaquant néerlandais Kasper Dolberg (2-1, 63e). Au coup de sifflet final, Rudi Garcia, à l’image de ses joueurs, n’a pas caché sa déception. « Déçu de la deuxième période, car on la perd (1-0), alors qu’on avait fait une chose forte en revenant au score et en égalité numérique », a-t-il regretté.

« On a été trop lent dans nos transitions. Les Niçois ont été plus tranchants et avaient plus de détermination. Si on veut prendre des points à l’extérieur..., il ne faut pas être en gestion comme on l’a fait. On a été beaucoup trop lent dans les prises de décisions. On a eu les occasions de revenir avec Kenny Tete, Bertrand Traoré et Marcelo », a expliqué l’entraineur de Lyon.

Selon Rudi Garcia, son équipe doit démarrer une nouvelle série, dès ce mercredi 5 février, lors de la réception d’Amiens SC (19h). « C’est dommage de ne pas avoir pris de point. Maintenant il faut se concentrer sur mercredi pour prendre de précieux points. Il faut vite se remettre en marche », a-t-il indiqué.

Rafael et Lucas Tousart sont aussi déçus

Rafael, défenseur brésilien de l' OL, a également exprimé sa déception. « La deuxième mi-temps n’était pas bonne. Les Niçois ne faisaient rien au début du match, mais l’exclusion les a remis dans la partie. Après on est revenu, mais c’était compliqué. On n’était pas assez agressif. C’est surtout le manque d’agressivité qui a fait la différence », a-t-il commenté.

Lucas Tousart, lui aussi, a regretté les occasions manquées par l’ OL. « On a manqué de percussion en seconde mi-temps pour aller égaliser, donc il y a des regrets. C’est embêtant de perdre des points... Les écarts se creusent, on avait la possibilité de faire un coup, donc c’est dommage », a exprimé le milieu de terrain lyonnais.